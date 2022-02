Enovitis in campo si terrà per la prima volta in Fvg

Il 23 e 24 giugno torna Enovitis in campo, evento espositivo dimostrativo organizzato da Unione Italiana Vini e dedicato alla presentazione di prodotti, tecnologie, macchinari e servizi per la moderna coltivazione del vigneto.

La 16esima edizione della manifestazione, la più importante del suo genere in Italia, si terrà per la prima volta in Friuli Venezia Giulia. Terra di vini e di confini, il Fvg è un importante centro di attrazione non solo per gli operatori vitivinicoli del Nordest italiano, ma anche per quelli di Croazia, Slovenia, Austria e Ungheria.

In particolare, a ospitare l’evento sarà la Tenuta Ca’ Bolani di Cervignano del Friuli, nel cuore della doc Aquileia. Con oltre 500 ettari a vigna Ca’ Bolani è la più estesa del Nord Italia e vede protagoniste le uve a bacca bianca. In occasione della scorsa edizione, tenutasi nel luglio 2021 a Mombaruzzo, l’evento ha radunato più di 6.000 visitatori; per quest’anno sono attesi circa 150 espositori.

Diverse le novità di questa edizione di Enovitis in campo: per la prima volta un’area specifica sarà riservata ai robot e all’automazione. Lo spazio si articolerà in un’area espositiva e in filari dimostrativi dedicati a macchine, attrezzature, componentistica e prodotti accessori che introducono automatismi nelle pratiche vitivinicole.

Prosegue, inoltre, la collaborazione con FederBio Servizi, che prevede la creazione di un vigneto biologico dimostrativo. Nell’ambito di tale area le aziende espositrici potranno dimostrare le diverse tecniche e operazioni colturali per la conduzione di un vigneto biologico.