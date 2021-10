Entra nel vivo il calendario di RIbolliAmo

Sono passati quattro anni dalla prima edizione di RIbolliAmo, evento promosso dall’Associazione Produttori Ribolla di Oslavia che richiama, a ogni edizione, una quindicina di ospiti - italiani e stranieri - alla scoperta del territorio e delle cantine. Fanno parte dell’Associazione Apro: Dario Princic, La Castellada, Primosic, Fiegl, Gravner, Radikon e Il Carpino.

Nel 2020, al decennale dalla istituzione di Apro, i produttori hanno deciso di utilizzare, su ogni supporto possibile, il marchio simbolo dell’associazione (il cuore d’acino arancione) e hanno posizionato sette panchine arancioni lungo i punti belvedere nelle vigne, sulle stradine secondarie e nei luoghi storici del colle.

Il 2021 ha rappresentato un anno in cui si sono realizzati molti progetti, con la concretezza di cui sono capaci i produttori di Oslavia e la collaborazione, preziosa, di alcune istituzioni e associazioni locali.

In primis, il percorso delle panchine arancioni, ora tracciato su Google e completo di tutta la segnaletica informativa per potersi muovere in tutta sicurezza e scoprire, a ogni panchina, i messaggi che i produttori hanno voluto regalare ai viandanti.

Inquadrando il QR Code si aprirà, infatti, una pagina indirizzata proprio ai visitatori. Dopo una prima fase pilota alla quale hanno partecipato circa 300 persone da Italia, Slovenia e Austria che hanno effettuato il percorso con la guida naturalistica, il circuito sarà inaugurato ufficialmente domenica 10 ottobre, durante l’ultimo giorno di RibolliAmo. Per partecipare è necessario iscriversi all’evento sul profilo Facebook dell’associazione. Al fianco dei produttori in questo progetto la guida naturalistica Sabrina Pelizzon – Ecoturismo Fvg e Luigi Nacci, scrittore e guida escursionistica.

Durante la camminata di domenica 10 ottobre è prevista la presenza di Andro Merkù, noto imitatore radio-televisivo.

In secondo luogo, la partnership con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti che ha lanciato la prima vendemmia inclusiva con le cantine Apro e vede la sezione di Gorizia molto attiva nel progettare attività sempre nuove e stimolanti per i propri iscritti.

Poi, la partnership con la Fondazione Scuola Merletti di Gorizia e la pazienza e la cura che ci hanno messo le merlettatrici nel riprodurre il logo e riproporlo non solo alle cantine ma anche ai clienti nello show room a Gorizia. In ultimo, l’Associazione Dramsam che ha supportato l’evento, incrociando la propria programmazione musicale con l’apertura di RibolliAmo offrendo agli ospiti uno spettacolo di musica medievale.

Sempre in auge e molto propositiva anche la partnership con Eataly che quest’anno ha proposto ad Apro due eventi RibolliAmo Off: uno a Trieste e uno a Milano.

RibolliAmo nasce come evento di promozione dell’Associazione Apro ma diventa, ogni anno di più, un evento di promozione territoriale. Uniti, anche se “solamente” sotto il cappello di un vitigno, si può ottenere risultati tangibili e i molti visitatori estivi lo hanno dimostrato intraprendendo un viaggio, anche da lontano, per visitare Oslavia - il “colle dei sette produttori” come lo hanno soprannominato in molti.

L’evento RibolliAmo è patrocinato dal Comune di Gorizia e dalla Regione. Le location degli eventi serali di RibolliAmo sono state concesse ad Apro da Erpac Fvg.