Ersa Fvg, lo stato di salute dei comparti

Venerdì 19 febbraio, alle 18, il Servizio Statistica Agraria di Ersa Fvg presenterà on line tre rapporti: il primo analizzerà l’andamento del comparto brassicolo (produzione di birra) nel corso del 2019; il secondo presenterà i dati del settore ittico in quello stesso anno; il terzo riporterà le proiezioni e primi risultati conseguiti dal comparto agricolo del Fvg nel corso del difficile 2020. L’incontro si svolgerà in remoto. Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito www.rapportoersafvg.it.

L’appuntamento intitolato “Prime proiezioni sullo stato dell’agricoltura Fvg 2020 e focus sui settori ittico e della birra 2019” si aprirà con l’intervento di Stefano Zannier, Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla montagna. A seguire interverrà Daniele Damele, direttore del Servizio statistica agraria Ersa Fvg. La serata proseguirà con Daniele Rossi, funzionario del Servizio statistica agraria Ersa Fvg, a cui spetterà presentare i dati relativi al mondo della birra in Fvg; a seguire, Francesca Santi esporrà i dati del settore ittico, elaborati da Laura Zoratti.

Rossi concluderà con la presentazione delle prime valutazione relative all’anno 2020 per l’intero comparto agricolo regionale. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’organizzazione scrivendo una mail a info@rapportoersafvg.it.