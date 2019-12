Esplode sul web il WineErasmus

WineErasmus è un progetto che nasce da due Instragrammer appassionati di vino, Alessandro Cossa, gestore dell’Enoteca Al Pignolo in Friuli Venezia Giulia, ed Elena Di Vaia, sommelier e blogger dall’Umbria. Si tratta di un vero e proprio scambio interculturale dell’enologia italiana, un format che punta alla condivisione, alla relazione, alla capacità comunicativa e alle peculiarità del territorio con la sua storia e tradizione.

“Partiti come un gioco, siamo giunti alla terza edizione, grazie al sostegno e supporto di un grande professionista come Andrea Cappelli, alias Detectivemills Wine Tasting” raccontano gli ideatori. “In questa edizione si contano 50 partecipanti provenienti da tutta l’Italia pronti a spedire le bottiglie più rappresentative della loro regione, ma anche della loro personalità, della loro ricerca e scoperta. La forza di questo format è proprio la dinamicità di gestione: si cercano i partecipanti tramite le storie di Instragram che saranno successivamente sorteggiati a coppie”.

Due semplice regole da seguire: innanzitutto il budget, con una delle bottiglie che dovrà sempre avere un costo inferiore a 10 euro. “Fondamentale per comprendere come la qualità si possa trovare anche con fasce di prezzo più basse”, spiega Alessandro Cossa. La seconda sarà nella fascia tra i 10 e i 20 euro, mentre la terza superiore ai 20. “Poi bisogna descrivere ciò che si sta mandando, esplicando la scelta, in modo che sia uno scambio didattico e formativo. Dal momento della formazione delle coppie, il WineErasmus è in piena autonomia. Il resto delle regole concerne più l’aspetto valoriale: rispetto, autogestione ma soprattutto tanto tanto entusiasmo e voglia di imparare, condividere e aprirsi alla relazionalità di una community tutta declinata al mondo vino” aggiunge Elena Di Vaia.

“A conti fatti, questa terza edizione sarà un vero e proprio record di almeno 150 bottiglie in giro per l’Italia. Il fine ultimo del WineErasmus è quello di creare una rete comunicativa e mettere sul mercato brand e realtà vitivinicole poco conosciute. Creare community significa realmente essere partecipi del processo di crescita colturale e culturale. Tramite un’altra persona proveniente dal web, è possibile scoprire un territorio con i suoi vini. Senza dimenticare il lato umano dell’esperimento: dal social alla socialità, alla relazione. Ciò che ci guida e ci spinge è la meraviglia della scoperta, quella che valica confini”, concludono gli ideatori.