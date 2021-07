Estate di eventi open air con i Feudi di Romans

Il profumo dell’uva che matura, un inebriante calice di vino in mano e il piacere di gustare piatti preparati da talentuosi chef. Sarà un'estate ricca di eventi per l’Azienda Agricola Lorenzon di San Canzian d'Isonzo: esperienze uniche da vivere tra i filari, in malga o comunque all’aria aperta con l’eleganza dei vini firmati I Feudi di Romans.

Il primo evento è in programma per lunedì 26 luglio con “Carnia, eccellenze in malga: gli Stellati in malga e la malga dagli Stellati” sotto la regia di Fabrizio Nonis e Veronica Defilippis. A partire dalle 12.00, a Malga Montasio di Sella Nevea a Chiusaforte, il pubblico avrà la possibilità di degustare 3/4 grandi piatti preparati in diretta davanti a loro dagli chef Bobo Cerea, 3 stelle Michelin, ristorante Da Vittorio di Brusaporto, Michelangelo Mammoliti, 2 stelle Michelin, ristorante La Madernassa di Guarene e Stefani Buttazzoni, ristorante Antica Osteria Grappolo d’Oro di Arba e una selezione di prodotti della malga accompagnati dai vini de I Feudi di Romans. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti sul sito www.cuciniamocon.it. Costo 70 euro.

Il secondo evento in calendario è per giovedì 29 luglio, alle 19.30, all’Azienda Agricola Lorenzon con “Vigne sotto le stelle: I Feudi di Romans ospitano Villa Tissano”. Immersi nella bellezza dei vigneti, deliziati dalla freschezza dei vini della famiglia Lorenzon e coccolati da un menu unico studiato dall'astro emergente Sabina Joksimovic, l’atteso appuntamento torna anche quest’anno in compagnia di Nicola Lorenzon, Sales, Marketing Director and Brand Ambassador de I Feudi di Romans, che porterà gli ospiti in cantina e in vigna per scoprire l’ultima novità in casa Lorenzon: Fysi, vino biologico prodotto con barbatelle resistenti Piwi. La serata inizierà con un aperitivo estivo abbinato a Ribolla Gialla Brut, Ribolla Gialla 2020 e Rosè Brut.

La cena proseguirà con: Praline di ceci con mousse di melanzana e pomodorini confit, olio al basilico accompagnate da Fysi 2020, Crema di carote, bieta spadellata, chips di pane croccante, pesto di rucola con Chardonnay 2020, Raviolo di melanzana e scamorza, purea di pomodorino giallo e listarella di melanzana con Sontium 2018, Spuma di patate, olio al tartufo estivo, cubo di ricotta e alga spirulina in panatura di semi abbinata a Pinot Nero 2019, Crema al mascarpone e frutti rossi, biscotto integrale polverizzato, origano fresco, fiori eduli accompagnata da Moscato. Biglietti e info su www.vignesottolestelle.it. Costo 60 euro.

Infine fino al 28 agosto, tutti i mercoledì e i sabati, tornano all’Azienda Agricola Lorenzon i picnic in vigna con "Pic&Taste" per vivere un’esperienza all’aria aperta con prodotti a km 0 e un ottimo calice di vino de I Feudi di Romans. Dopo un giro in cantina (su richiesta), i visitatori possono scegliere tra due possibilità: il menu tradizionale, al costo di 20 euro a persona, che comprende, oltre al plaid, un cestino con affettati, formaggi misti, confettura di radicchio, frutta di stagione, acqua e una bottiglia di vino ogni due persone e il menu gourmet, al costo di 30 euro a persona, che comprende, oltre al plaid, un cestino con affettati, formaggi misti, confettura di radicchio, melanzane o radicchio tardivo sott’olio, verdure dell’orto, miele, panna cotta o budino, frutta di stagione, acqua e una bottiglia di vino ogni due persone. Ai bambini è stato dedicato un menu ad hoc di 10 euro con affettati, formaggi misti, verdure dell’orto, panna cotta o budino e frutta di stagione. Per informazioni e prenotazioni: https://www.turismofvg.it/it/269227/pic-taste-i-feudi-di-romans, info@ifeudidiromans.it, telefono 0481-76445.

L’Azienda Agricola Lorenzon Srl si trova nel comune di San Canzian d'Isonzo, nel cuore della DOC Friuli Isonzo, a 100 chilometri ad est di Venezia, alla stessa latitudine del sud della Borgogna, del Cognac e dell’Oregon, una posizione di grande pregio vitivinicolo che beneficia degli influssi del microclima mediterraneo. La cantina, a conduzione familiare, è stata fondata nel 1974 ed è gestita da Enzo Lorenzon, insieme ai figli Davide, Winemaker, e Nicola, Sales and Marketing Director. L’azienda distribuisce ogni anno oltre 500 mila bottiglie in Italia e nei più importanti Paesi esteri.