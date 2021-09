Etica del gusto, 12 anni di storia di qualità

E’ stata presentata la 13esima stagione dell’associazione Etica del gusto, nella sua prestigiosa sede di Pasian di Prato. Alla presenza dell’intero Cda e del presidente Gianfranco Cassin, del segretario dell’associazione Filippo Spinelli Basile, dei tanti associati e dei collaboratori più stretti, è stato fatto un riepilogo delle tante attività svolte nell’ultimo anno.

I corsi tenuti dall’Etica Academy, gli eventi che hanno visto protagonisti i soci e le tante iniziative di marketing che hanno aumentato la conoscenza dell’associazione sul territorio regionale e fuori da confini del Friuli Venezia Giulia.

“Siamo orgogliosi di quello che è stato fatto da tutti noi in questi 12 anni di attività - ha evidenziato Gianfranco Cassin - invitando i soci ad acquisire sempre maggiore consapevolezza di quanto Etica del Gusto possa ancora fare e dare al mondo dell’artigianato del settore dolciario e della panificazione, in termini di crescita della qualità offerta al consumatore e di coesione per il raggiungimento di importanti obiettivi”.

Si è parlato anche del ruolo che l’associazione, nata nel 2009 e che annovera quasi 50 pasticcieri e panettieri della nostra regione, abbia nel settore in ambito regionale: “Abbiamo maturato il valore di una certificazione: l’appartenenza ad Etica del Gusto equivale infatti a garantire prodotti di eccellenza realizzati nel massimo rigore del lavoro artigianale e con l’utilizzo di materie prime di alta qualità” sono state le parole del segretario Filippo Spinelli Basile a conclusione dell’incontro.