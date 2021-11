Fai un giro in vigna fa tappa a Cormons

Proseguono gli incontri del progetto “Fai un giro in vigna” nato dalla sinergia tra le Delegazioni e i Gruppi Fai del Friuli Venezia Giulia per coniugare amore per il territorio e cultura della sostenibilità attraverso la proposta di una nuova esperienza che unisce natura, cultura enogastronomica e storia locale.

Il vino, infatti, è un prodotto che porta con sé un importante bagaglio di tradizioni e, allo stesso tempo, è fortemente calato nella contemporaneità. L'idea di fondo è quella di raccontare il territorio in maniera circolare: dalla terra al prodotto in tutte le sfaccettature e implicazioni. Un “giro” in senso sia letterale sia metaforico, un modo per recuperare il legame più profondo e diretto con il territorio attraverso le eccellenze del nostro tempo.

Il prossimo appuntamento, organizzato dalla Delegazione Fai di Gorizia, è per domenica 14 novembre a Cormons (Località Zegla, 17) e vede protagonista l’Azienda agricola Edi Keber. La visione di Kristian Keber, figlio di Edi, intende il vigneto come parte di un tutto più grande che comprende il suolo, la biodiversità naturale e agraria, con particolare attenzione ai vitigni autoctoni e all’utilizzo degli animali per la manutenzione del territorio e il ricircolo degli elementi. Insieme alla sorella Veronika, Kristian accompagnerà i partecipanti in un percorso alla scoperta dell’azienda (i cui 12 ettari di vigneto producono 50.000 bottiglie) partendo dalla terra per arrivare in cantina e concludere con una degustazione.

Informazioni utili - Sono previsti tre turni da 15 persone ognuno con partenza alle ore 9, 11 e 14. I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria scrivendo a gorizia@delegazionefai.fondoambiente.it. Per ulteriori informazioni chiamare il numero +39-340-0517212 (Andrej). A sostegno delle attività del FAI viene richiesto un contributo minimo di 2 euro per i soci e 5 euro per i non soci.

Possibilità di iscriversi al Fai in loco. Sarà necessario essere in possesso di Green Pass valido. In caso di previsioni meteo avverse o di nuove disposizioni sanitarie l’evento potrà essere annullato.