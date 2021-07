Fantinel in crescita nonostante il Covid

2020 in crescita, nonostante il Covid, per il gruppo vinicolo Fantinel. L’azienda friulana ha registrato una crescita del fatturato del 14,8%, con un rafforzamento dell’export che ha raggiunto la quota del 65%. I mercati principali sono stati gli Stati Uniti, il Canada, la Russia, il Regno Unito, la Cina e gli Emirati Arabi.

Le inevitabili perdite causate dalla pandemia nel settore Ho.re.ca. sono state compensate con una strategia di sviluppo nella grande distribuzione e nel canale della vendita online e con una campagna vendemmiale che ha visto l’azienda protagonista in Friuli Venezia Giulia. A livello commerciale una spinta importante è arrivata dal lancio di Sun Goddess che ha rafforzato la notorietà del brand Fantinel e delle sue collezioni “Tenuta Sant’Helena”, “Borgo Tesis” e “La Roncaia”.

Numerosi, infine, i riconoscimenti ottenuti negli ultimi mesi: dai “Tre Bicchieri” del Gambero Rosso ai “Cinque Grappoli” di Bibenda, dalle nomine “Master” di The Drinks Business alle eccellenti recensioni di critici internazionali come Robert Parker e James Suckling, alle medaglie d’oro ottenute in numerosi concorsi in Inghilterra, Stati Uniti, Cina e Giappone.

“Risultati – ha detto Marco Fantinel, ceo dell’azienda vinicola - che ci inorgogliscono e che ci confermano che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Siamo pronti ad affrontare il secondo semestre del 2021, che per tutti rappresenterà il momento della decisiva ripartenza, prevedendo a livello aziendale un’ulteriore importante crescita”.