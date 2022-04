Fare rete per un'agricoltura sostenibile

La Cooperativa Lybra, Codess Fvg, Cefap Fvg e Fai Cisl Fvg sono partners operativi del progetto nazionale Fami - Pina-Q (promozione di percorsi di inclusione attiva nel settore agricolo di qualità) finanziato dal Ministero dell'Interno, Autorità delegata Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito del quale vengono realizzate azioni di sensibilizzazione sulle filiere di inserimento lavorativo virtuose in ambito sociale e agricolo.

Per questo è stato organizzato, martedì 19 aprile dalle 18 alle 21, un webinar di approfondimento sulle reti d'impresa in agricoltura organizzato in collaborazione con l'Università di Urbino e alcuni esperti del settore.

Durante questo momento di confronto saà presenta l'esperienza di Humus Job, start-up innovativa a vocazione sociale, che coinvolgerà direttamente due aziende aderenti alla rete impegnate a raccontare come "attraverso la rete riduciamo e ottimizziamo alcuni costi e aumentiamo la competitività sul mercato e la sostenibilità sociale delle nostre imprese".

Per partecipare all'evento è necessario registrarsi a questo link. Per maggiori informazioni è possibile inviare una email all'indirizzo segreteria@cooperativalybra.it. La partecipazione all'evento è gratuita.