Favette triestine, una tradizione che affonda le radici nell'Antica Roma

E' autunno e in questo periodo, tra fine ottobre e inizio novembre, a Trieste è tempo di favette, un dolce tipico della tradizione giuliana, ma che oramai ha travalicato i confini del capoluogo regionale, per conquistare anche i palati dei friulani.



Questi deliziosi dolci colorati, bianchi, rosa e marrone, nascono per onorare la festività dei defunti e le prime testimonianze risalgono al 1860, quando venne inaugurato il Castello di Miramare, a Trieste.



L'origine, però, è ben più antica e risalirebbe al tempo dell'Antica Roma, quando gli antichi romani le servivano su di un piatto ai banchetti funebri. Questo legume, infatti, rappresentava le anime dei morti, poiché si credeva avesse la capacità di mettere in comunicazione il mondo dei vivi con l'aldilà. Le attuali favette ricordano quindi nella forma le fave e vengono anche comunemente chiamate 'fave dei morti' proprio in omaggio a questa antica credenza.



Anche la scelta dei colori non è casuale. Il bianco rappresenta la nascita, il rosa la vita e il marrone la morte. Alla base di questo dolce tipico c'è la farina di mandorle, che conferisce il tipico sapore, alla quale si aggiungono zucchero, uova, miele, liquore e cacao.

Nei secoli la tradizione culinaria si è rinnovata, giungendo fino ai giorni nostri. Il goloso dolcetto è un prodotto tutelato dal Comitato Promotore per la Valorizzazione dei Dolci Tipici di Trieste.