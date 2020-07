Federico Mariutti torna in Tv ai fornelli di 'Ogni Mattina'

A poche settimane dalla partenza del nuovo programma “Ogni Mattina” di TV8, condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola, si accendono i riflettori sulla cucina del Friuli Venezia Giulia e il protagonista sarà Federico Mariutti. Il cuoco e titolare dell’Osteria Turlonia a Praturlone di Fiume Veneto, che ha già esperienza di dirette in tv (La Prova del Cuoco, Cuochi d’Italia, etc.), non vede l’ora di poter contribuire anche questa volta a promuovere i piatti friulani. Ancora non è stata svelata la ricetta che porterà davanti alle telecamere. L’appuntamento è per mercoledì 15 luglio alle 12 circa su TV8.

C’è tanta voglia di ricominciare e perché non farlo mettendo il Friuli Venezia Giulia nel piatto? Mariutti conta di riuscirci grazie a questa bellissima opportunità: è stato chiamato dagli autori di TV8 per presenziare durante la puntata del 15 luglio in veste di cuoco esperto di cucina friulana e raccontare un piatto tipico della regione. A presentarlo sarà Adriana Volpe, che assieme al collega Alessio Viola, conduce il programma (in onda dal lunedì al venerdì dalle 10).

Nei 20 minuti messi a disposizione dalla trasmissione, Federico dovrà spiegare insieme alla presentatrice una delle ricette che meglio rappresentano la tradizione locale. “Sono molto felice, - afferma Mariutti - per me questa è un’occasione importante. Mi piacerebbe riuscire ad incuriosire il pubblico. Punterò sulla genuinità degli ingredienti e sulla storia che sta alle spalle di piatti come quello che ho scelto. Quale? Sarà una sorpresa! Vorrei invitare i telespettatori a scoprire la nostra terra attraverso la cucina e sostenere la valenza del turismo enogastronomico. È una sfida che voglio assolutamente accettare, si sa che io adoro le sfide!”.

Mariutti, membro dal 2015 dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi, è promotore di una cucina tradizionale attenta e fortemente legata alla ricerca e cura degli ingredienti. Ha contatti diretti con i contadini della zona da cui acquista solo prodotti di stagione e rappresentativi del territorio. Seppur giovanissimo (classe 1984), ha alle spalle numerose esperienze in Italia e all’estero. Dal 2009 ha iniziato l’avventura con l’Osteria Turlonia assieme alla moglie Isabella, ristrutturando un vecchio bar bottega risalente ai primi anni del ‘900.

“Sono alla continua ricerca e scoperta - afferma il cuoco - di eccellenze agricole spesso dimenticate. Mi piace scovare le fatiche dei produttori e contadini, mi faccio raccontare le loro sapienze e segreti per poterli poi trasmettere alla gente e per poter dare alla mia clientela sempre cibo fresco, pulito e giusto”.