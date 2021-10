Felco partner di Vine Master Pruners Academy

Al via ufficiale la partnership internazionale tra Vine Master Pruners Academy by Simonit&Sirch e Felco, con l’obiettivo di promuovere la filosofia condivisa di migliorare la vita delle piante di vite. Grazie al metodo di potatura della vite Simonit&Sirch viene applicato il taglio più corretto per garantire una lunga vita alla vite, mentre Felco, attraverso i suoi strumenti di potatura, garantisce che ogni taglio venga eseguito in modo pulito e preciso.

Vine Master Pruners Academy, la prima e unica piattaforma e-learning internazionale dedicata alla potatura della vite, fornisce alla Community dei potatori di tutto il mondo lo strumento digitale per apprendere il Metodo di potatura Simonit&Sirch. Felco produce strumenti di potatura di altissima qualità che garantiscono tagli precisi necessari e consentono agli operatori di svolgere un lavoro di alta qualità. Tale collaborazione includerà iniziative digitali ed eventi di persona.

“Utilizziamo da anni le forbici da potatura Felco. Sono ergonomiche, di ottima qualità e garantiscono due cose per noi fondamentali: il benessere dei potatori e il benessere delle viti con cui lavoriamo” spiega Marco Simonit, co-fondatore di Simonit&Sirch.

“Felco è orgogliosa di essere Main Sponsor della Vine Master Pruners Academy. La tecnica di potatura può essere trasferita in molte forme, ma con Vine Master Pruners Academy, il percorso formativo di alta qualità è ora disponibile online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per gli studenti di tutto il mondo. Programmi formativi come questi sono fondamentali per garantire viti sane ora e in futuro...” spiega Stéphane Poggi, coo Chief Operating Officer di Felco SA.

Gli strumenti di potatura Felco sono realizzati come un orologio svizzero con materiali di altissima qualità, hanno estrema precisione nella loro funzione, garantiscono la rapida guarigione della ferita da potatura, sono ergonomici, si adattano perfettamente a tutte le dimensioni della mano sia sinistra che destra, e fatti per durare nel tempo, in quanto ogni loro parte è completamente sostituibile Meticolosamente realizzati in Svizzera, utilizzando esclusivamente energia rinnovabile al 100%, gli strumenti Felco sono progettati per lavorare in armonia con la natura e per durare per generazioni. Sin dal loro lancio nel 1945, tali strumenti vengono forniti con una garanzia a vita sulle maniglie in alluminio forgiato.

L’Academy ha aperto le sue porte virtuali il 15 gennaio. È stata creata da Simonit&Sirch, azienda con 30 anni di esperienza e leader affermato nella formazione manuale della potatura della vite in tutto il mondo. La piattaforma Vine Master Pruners Academy offre corsi online, video gratuiti e un forum con professionisti della viticoltura e appassionati di vigna, provenienti da tutto il mondo. Con più di 6.000 utenti provenienti da oltre 40 Paesi, Vine Master Pruners Academy continua a crescere, implementando continuativamente la piattaforma con nuovi contenuti.

www.vinemasterpruners.com