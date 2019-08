A Villa Chiozza di Cervignano si rinnova l’appuntamento con la Festa del Refosco dal peduncolo rosso. Per la quinta edizione, in programma sabato 31 agosto dalle 16, PromoturismoFvg apre la porte a 12 aziende vitivinicole del Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Aquileia, Latisana e Annia. Non mancherà la possibilità di scoprire il bellissimo parco della villa grazie a una visita guidata in partenza alle 17, con una passeggiata adatta a tutta la famiglia. Sempre alle 17, Angelo Floramo condurrà il pubblico attraverso una narrazione coinvolgente, allo stesso tempo alta e popolare, alla scoperta della storia e dei luoghi del vino, dal medioevo ai testi sacri.

Due i momenti di degustazione guidati gratuiti, uno alle 16 e uno successivo alle 18 (su prenotazione al 3387852090 - info@prolococervignanofvg.it) offriranno la possibilità di attendere piacevolmente la cerimonia di premiazione della 58° Selezione del vino di Aquileia e della Riviera Friulana a cura del consorzio Doc Friuli Aquileia e la presentazione degli 80 anni del vitigno di refosco di Villa Chiozza ancora produttivo e vinificato dalla Cantina Produttori Cormons.

Piacevole degustazione di risotto al refosco gratuita alle 20 per abbandonarsi poi alle 20.45 al duo comico I Papu, al secolo Andrea Appi e Ramiro Besa, che in ‘Di vino Recital’ presenteranno al pubblico un pot-pourri di sketch storici che hanno come soggetto l’antica bevanda. Frequentando spesso osti e cantine, I Papu hanno più volte riscontrato un sincero interesse per una potenziale narrazione, in forma di fabula brillante, di una Storia del vino.

Per tutta la giornata, nei locali messi a disposizione da Villa Chiozza, sarà possibile visitare la mostra dedicata alle antiche etichette di vino a cura del Gruppo filatelico numismatico Snidero. Una festa che punta crescere e sostenuta da sempre dall’Amministrazione comunale di Cervignano del Friuli, dalla Pro Loco Cervignano, dalla Cassa Rurale Fvg, dal Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Aquileia e da PromoturismoFvg.