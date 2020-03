Festa del Vino di Bertiolo annullata per l'emergenza Coronavirus

Il Coronavirus ferma anche la storica Festa del Vino di Bertiolo giunta alla 71esima edizione. In virtù delle disposizioni illustrate nel decreto governativo di ieri la manifestazione, che doveva iniziare il prossimo 14 marzo, come confermato dal presidente della Pro Loco Marino Zanchetta, è momentaneamente sospesa.

“Doveva esserci la degustazione dei vini in funzione del concorso Bertiul Tal Friuli – spiega Zanchetta – ma ovviamente non si è svolta. E’ nostra intenzione appena possibile recuperare e fare la festa, al momento dobbiamo rispettare la legge come è giusto che sia”.