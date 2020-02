In Giardin Grande, a Udine, dal 23 al 26 luglio 2020 (montaggio dal 22 luglio e smontaggio il 27 luglio), è in programma la “Festa della birra” che offrirà l’occasione per valorizzare i produttori di birra della nostra regione con l’installazione di alcuni stand, dove verranno somministrati alimenti e bevande, e con l’organizzazione di dimostrazioni ed incontri con mastri birrai per la promozione del prodotto e la divulgazione del processo produttivo.