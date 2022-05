Festa per il secolo di vita della Latteria sociale di Marsure

La Regione punta a supportare progetti integrati che uniscano le fasi di allevamento, trasformazione del prodotto e commercializzazione. Perché solo attraverso questo tipo di dimensione sinergica è possibile non lasciare ad altri la determinazione del limite di reddito delle aziende del Friuli Venezia Giulia.

Questo il concetto espresso oggi a Marsure di Aviano dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier nel corso del convegno 'La latteria sociale di Marsure compie 100 anni e ancora oggi fa vivere il territorio guardando al futuro'.

Come ha spiegato l'assessore, dal 2019 l'Amministrazione è intervenuta erogando 40 milioni di euro al settore, proprio nella logica di finanziare non i progetti diretti a singole aziende ma quelli che mettevano in atto un'idea di filiera: dal processo produttivo fino all'accesso al mercato.

Gli spazi nel contesto regionale, come ha osservato l'assessore, ci sarebbero, partendo dalla considerazione che in Friuli Venezia Giulia circa il 30 per cento della produzione lattiero casearia non fa riferimento alle due multinazionali che detengono la quota maggioritaria di mercato. In quest'ottica il sistema cooperativo rappresenta un'opportunità, in quanto mette insieme la componente sociale e quella economica.

Per quel che riguarda la zootecnia, l'assessore ha ricordato uno degli ultimi provvedimenti assunti dalla Regione in considerazione degli effetti che ricadono sugli allevatori a causa del conflitto in Ucraina: su tutti, l'aumento dei costi dell'energia e la scarsità di mangimi. In risposta a queste criticità la delibera in questione prevede finanziamenti fino a 35mila euro per azienda, di cui il 25 per cento a fondo perduto. Nell'iter è compreso un passaggio che coinvolge le banche, al fine di verificare che il sostegno vada a realtà che siano effettivamente in grado di continuare l'attività, evitando in questo modo un utilizzo improduttivo delle risorse.