Fiducia per la certificazione Igp della patata Fvg

"Sono fiducioso nel buon esito del percorso per l'ottenimento del marchio europeo di Indicazione geografica protetta (Igp) per la patata friulana; una strada sostenuta dall'Amministrazione regionale che potrà contribuire a valorizzare la produzione pataticola locale".

Lo ha affermato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, a chiusura del convegno "Forma è sostanza, le moderne tecniche di marketing" che si è tenuto oggi all'auditorium di Zoppola. L'evento è stato anche l'occasione per presentare il restyling del marchio aziendale della cooperativa Copropa, premessa per l'avvio di una nuova strategia commerciale e d'immagine, e per premiare i campioni di patate esposte nella sagra delle patate di Ovoledo. Quest'anno i campioni in mostra sono stati circa una sessantina, tutti di provenienza regionale, e 19 le varietà di tuberi.

Nel suo intervento, Zannier ha focalizzato l'attenzione sull'importanza delle filiere agroalimentari: "in regione le filiere ci sono anche se, a volte, incomplete e si traducono in produzione e trasformazione ma è necessaria anche la parte distributiva. Una filiera funziona quando è completa nelle sue diverse componenti, questo significa anche garantire una sostenibilità economica; il confronto con tutti gli attori offre maggiori opportunità per trovare i corretti equilibri dando soddisfazioni a tutte le parti della catena".

Il collegamento produttore-distributore, per Zannier, ha un'efficacia anche in termini di marketing che può essere pensato in maniera unitaria. "In questo modo è possibile dare valore a tutti gli elementi della filiera all'interno, però, di un'area geografica limitata in cui la mia comunicazione risulti efficace" ha precisato l'assessore regionale che ha voluto poi fare un richiamo alla produzione del Friuli Venezia Giulia.

"La nostra produzione agricola - ha indicato Zannier - non ha una dimensione tale da poter competere su un mercato in cui sono presenti grandi volumi ma può trovare opportunità su un mercato diverso che oggi ha canali aperti all'interno di una logica di produzioni locali gestite in base al venduto per dare impulso al territorio come è emerso nel convegno. Un mercato che presenta volumi potenziali interessanti".

Una riflessione più generale, ha riguardato poi la riconversione della produzione agricola. "In Friuli Venezia Giulia - ha aggiunto l'assessore regionale - riscontriamo la carenza di alcune produzioni locali nonostante la richiesta del territorio non manchi; pensiamo all'ortofrutta che, ad eccezione di alcune tipologie, non riesce a soddisfare il fabbisogno della regione". Su questo aspetto Zannier ha collegato il tema delle riconversioni produttive che "possono rappresentare un'alternativa di mercato per i produttori e una sfida per tutto il sistema. Per compiere quel passo serve però un soggetto che aggreghi le produzioni e le renda disponibili nei tempi e nelle quantità utili alla distribuzione per garantirle poi al cliente".

L'esponente della Giunta Fedriga ha voluto anche esprimere un apprezzamento a Copropa. "La cooperativa ha saputo evolversi anche, ma non solo, dal punto di vista agronomico - ha concluso -; siamo all'ultimo miglio da percorrere insieme per fare quel salto di qualità per collocare sul mercato un prodotto che ha tutte le caratteristiche di qualità e riconoscibilità per essere largamente apprezzato dal consumatore".

L'incontro, organizzato in collaborazione con Ersa, ha visto dopo i saluti istituzionali del sindaco Francesca Papais, di Piervito Quattrin presidente di Copropa e di Renato Danielis dell'Ersa, l'illustrazione delle moderne tecniche per trasmettere attraverso un marchio i valori e la qualità del prodotto da parte dell'esperto di marketing Alberto Abate. Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista Rossano Cattivello, sono intervenuti alcuni dei rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo agricolo ed esperti del comparto.