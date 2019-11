Fine settimana con Cantine Aperte a San Martino

Cantine Aperte a San Martino permette di riassaporare le emozioni di Cantine Aperte in occasione della cosiddetta "ultima estate" dell’anno, rivivendo l’esperienza unica di conversare con appassionati produttori e conoscere direttamente da loro l’andamento della vendemmia appena conclusa, ammirando i caldi colori dell’autunno.

Un’occasione unica e speciale per gustare in modo differente le eccellenze enologiche del territorio e per riscoprirle in abbinamento alla gastronomia regionale secondo il gusto dei produttori.



Degustazioni guidate dai produttori, abbinamenti cibo-vino, laboratori emozionali, Pranzi e Cene con il Vignaiolo saranno i protagonisti del grande evento Cantine Aperte a San Martino. Molte aziende organizzano anche cene e pranzi A Tavola con il vignaiolo, in cui l’enogastronomia viene declinata in menù caratteristici da degustare direttamente nelle cantine, negli agriturismi e nei ristoranti della regione.



Inoltre, in tutte le cantine aderenti, potrete degustare i salutari prodotti de Il Maggese / Novalis, delicati panificati capaci di unire il desiderio di salute al piacere sensoriale.