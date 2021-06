Continua il percorso di Flor De Vida alla scoperta delle piante mangerecce a spasso tra antiche vigne, colli e prati. Dopo l’appuntamento di Faedis, Cristina Barbiani e Gabriele Pingitore il 12 giugno dalle 9.30 (prenotazioni entro giovedì 10 giugno) all'Apicoltura Cedarmas (frazione Mezzana 8, San Pietro al Natisone) insegneranno quali sono i fiori commestibili e come utilizzarli in cucina. Un percorso sensoriale che farà conoscere ai partecipanti anche il mondo delle api, insetti indispensabili e che più che mai, oggi, dobbiamo proteggere.



FIORI E PIANTE - Forse non tutti sanno, infatti, che i fiori non sono solamente belli e profumati, ma possono essere anche gustosi e prelibati. Meno famosi dello sclopit o degli urticions, numerosi sono i fiori e le infiorescenze che la natura ci offre per poterne godere con naso, occhi e anche con la bocca. Con le giuste conoscenze alcuni fiori come rose, viole, iperico, verbena, sambuco e borragine possono diventare ingredienti principali di piatti prelibati o di tisane ed infusi dai mille usi.



PROGRAMMA

L’AZIENDA

ORARI E RITROVO

INFORMAZIONI UTILI E NORME COVID-19

- Flor de Vida asdc propone un’uscita nelle verdi Valli del Natisone (https://bit.ly/FdVFiori) per imparare a conoscere le piante mangerecce e i fiori che possono essere utilizzati nella nostra alimentazione come ingredienti per piatti o come integratore.- Marco Cedarmas, apicoltore friulano, ci ospiterà nella sua azienda situata nel comune di San Pietro al Natisone. Immersi nel rilassante verde delle Valli, passeremo alcune ore tra castagni, tigli, prati e pascoli, imparando a riconoscere piante e fiori spontanei che possono essere utilizzati nella nostra cucina.- Ritrovo alle ore 9.30 all’apicoltura Cedarmas, Frazione Mezzana 8, San Pietro al Natisone. L’escursione avrà termine attorno alle 12.30. Tornati in azienda degusteremo alcuni stuzzichini a base delle piante e miele dell’apicoltura Cedarmas.- L’evento si terrà esclusivamente con meteo favorevole, e con il totale rispetto della normativa prevista dall’emergenza sanitaria in atto. Tutti i partecipanti al loro arrivo dovranno consegnare l’autocertificazione Covid. Il numero minimo previsto è di 8 partecipanti e massimo 15. In caso di maltempo l’uscita verrà rimandata a domenica 13 giugno.L’evento si terrà completamente all’aperto ed è accessibile a persone di tutte le età. L’escursione non prevede né dislivelli nè percorsi accidentati ma si consiglia comunque di venire vestiti comodi, con pantaloni lunghi e scarpe da trekking. Portate dell’acqua da bere e un quaderno per prendere appunti.INFORMAZIONIPer maggiori informazioni https://bit.ly/FdVFiori . chiamare 333.7992738 o 320.4180864 (dopo le 18 o con sms su WhatsApp) o scrivere a associazione.flor.de.vida@gmail.com .