Fiume Veneto, ecco dove sono validi di buoni spesa

E' stato pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali e delle aziende agricole dove poter utilizzare i buoni spesa, istituiti dal Comune di Fiume Veneto.



I punti vendita sono: "Il Nuovo Forno", "La Nuova Panetteria", "Coop. Fiume Veneto", "Granfiume (Emisfero)", "Azienda Agricola Comparin Armida" "Supermercato Crai - 3S Sist", "Panificio Pin Natale".



"Dopo aver espletato tutto ciò che la burocrazia prevede, nonostante la fase emergenziale che stiamo attraversando, abbiamo iniziato a distribuire i buoni che potranno essere utilizzati già a partire da oggi negli esercizi commerciali ed aziende agricole convenzionati che hanno aderito all’iniziativa.

In questi giorni sono giunte circa 50 richieste e sono già stati erogati circa 10mila euro sotto forma di buoni spesa.



Va precisato che questi fondi sono a disposizione in via prioritaria per le persone che si sono trovate in difficoltà a causa del Coronavirus rispetto a quelle che già godono di altre forme assistenziali, come ad esempio il reddito di cittadinanza.



Chi, a causa dell'epidemia, si trovasse senza reddito per la perdita del posto di lavoro o per l'imposta chiusura della propria attività, o subisse i ritardi nell’erogazione della cassa integrazione e dei bonus annunciati dal governo, può fare richiesta di sostegno al Comune.”, alla sezione "" della home page, è possibile ottenere le tutte le informazioni sull’argomento e scaricare la modulistica, presente comunque in forma cartacea anche all’esterno della sede municipale.I buoni-spesa di solidarietà alimentare, dal valore di 50 euro ciascuno, sono validi per l'acquisto di generi alimentari esclusi alcolici e verranno rilasciati per un ammontare che può variare da €100 a €500 in base al nucleo famigliare.