Focus ribolla a Gusti di Frontiera

Da oggi a domenica 29 settembre a Gorizia, a Gusti di Frontiera, nel borgo Friuli (via Oberdan, angolo via de Morelli), sarà possibile, grazie al progetto Ribolla&Ribolla, fare un percorso tra le ribolle ferme e spumantizzate del territorio di Corno di Rosazzo.

Il progetto, curato da Lisa Rossi e dall’Associazione Nuovi Universi Etnici, vuole valorizzare la cultura della ribolla di qualità. Nel primo evento si è voluto premiare la grande capacità e l’ingegno dei friulani, nell’arte delle viticultura e del design del legno. I premi della prima edizione sono stati conferiti, per la categoria “vignaiolo”, a Manlio Collavini in quanto pioniere nella produzione della ribolla spumantizzata, e, per il “fare artigiano”, a Patrizia Moroso, che è riuscita a trasformare la Moroso Spa in un brad leader del design internazionale. I premi, unici nel loro genere, sono stati ideati dal designer milanese di adozione, friulano di nascita, Carlo Tuzzi, e realizzati da Federico Basso.

L’edizione di Gorizia si prefigge di mettere al centro il vignaiolo, con le sue conoscenze non solo dei vini, ma anche del territorio. I produttori, in questo momento, sono ottimi ambasciatori del vino. Lo dimostra il fatto che il progetto è patrocinato da PromoTurismoFvg e da Ente Friuli nel Mondo, due realtà che ne hanno condiviso lo spirito fin dal suo esordio.

A Gusti di Frontiera saranno presenti le cantine di una specifica zona, quella di Corno di Rosazzo. Le istituzioni, in primis l’amministrazione comunale ed il Gruppo Viticultori del Colli Orientali, hanno collaborato in prima persona impegnandosi in maniera diretta con l’Associazione per la riuscita del progetto, creando una sinergia con i produttori, i veri protagonisti della manifestazione.

Numerosi gli eventi in calendario. Venerdì pomeriggio si potrà incontrare le cantine Sergio Scarbolo e Le Vigne di Zamò; sabato alle 10 masterclass coordinato da Michele Biscardi, presidente regionale della Fondazione Italiana Sommelier con la presenza di Germano Zorgettig dell’azienda La Sclusa ed Ermanno Maniero dell’azienda Due Torri.

Nelle giornate di sabato e domenica si alterneranno i rappresentanti delle cantine già citate oltre a quelli delle aziende di Butussi Valentino e Monviert. Nel pomeriggio di domenica alle 17 chiuderà il ciclo degli eventi uno dei nomi storici del mondo vitivinicolo friulano: Manlio Collavini, con la partecipazione del giornalista ed enologo Claudio Fabbro.

Collavini è stato il primo, nel panorama del Friuli Venezia Giulia, che ha puntato su un vitigno, un tempo considerato secondario e in via di scomparsa. Quest’anno festeggia i quarant’anni della sua ribolla spumante. Dopo alcune sperimentazioni ha trovato la giusta alchimia: con una lunga rifermentazione in autoclave, seguita da un’affinamento in bottiglia di quasi 12 mesi. La soluzione è stata premiante tanté che questo modo di vinificare viene chiamato “metodo Collavini”.

Appuntamento quindi a Gorizia, in borgo Friuli, dal 26 al 2 settembre per brindare con Ribolla&Ribolla, il vino più antico e anche il più moderno del Friuli Venezia Giulia.

Naturalmente non ci sarà solo vino, ma saranno abbinate anche alcune specialità gourmet, come il grissinone al crudo, i tagliolini al tartufo ed altre pietanze tipiche.

Programma dettagliato sulla pg Facebook Ribolla&Ribolla