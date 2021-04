Forni di Sopra, weekend con 'Erbe in tavola'

Le porte di Forni di Sopra si spalancano e ad accogliere i turisti nel primo week-end di maggio ci sarà un programma gastronomico che anticipa la stagione primavera/estate: “Erbe in tavola, aspettando la festa delle erbe”.



“Quest’anno vogliamo anticipare le proposte da offrire, per contribuire ad alleggerire le tensioni delle persone, e sicuramente il nostro panorama -che beneficia delle Dolomiti Friulane e del Parco- aiuterà a recuperare quella serenità che da tempo manca”, commenta il sindaco Marco Lenna a margine dell’incontro conclusivo con i rappresentanti della Rete di imprese Forni di Sopra Dolomiti in tutti i sensi sugli appuntamenti gastronomici della stagione fornese che inizia a maggio per concludersi a settembre.



“Il territorio offre prodotti tipici che ci consentono, in ogni stagione dell’anno, di mantenere il legame con la terra e proporlo in tavola”.

Gusto e tradizione a Forni di Sopra si fondono ed ogni weekend verrà proposta una degustazione diversa. A maggio saranno protagoniste le erbe: salvia, tarassaco, ortica, cren e crescione, sambuco; aspettando la Festa delle Erbe che si svolgerà nei weekend 12-13 e 19-20 giugno.



A luglio i colori si uniranno ai sapori, dedicando il sabato al colore rosa, il rosa che tinge le Dolomiti Friulane all’alba e al tramonto. Tante le novità anche a settembre, tra cui le proposte di pic-nic gourmet.