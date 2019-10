Frico Savio cambia look, ecco il nuovo sito

Un sito internet più accattivante e moderno. È la novità proposta dalla ditta Savio, storica azienda di Magnano in Riviera, nata 70 anni fa come grossista nel settore lattiero-caseario e che, da metà anni '90, grazie all'intuizione dell'imprenditore Franco Savio si è concentrata su produzione e commercializzazione del frico. Dalla sede produttiva di Bueriis di Magnano in Riviera, questa specialità tipica friulana ha saputo varcare i confini del Friuli, consolidando anno dopo anno la presenza dell'azienda non soltanto su scala italiana (il prodotto è distribuito, tra gli altri, anche dalla nota catena Esselunga), ma anche in ambito internazionale, visto che il frico viene venduto da due importanti catene in Finlandia.

Visto anche il crescente successo, e per adeguarsi ai tempi, è stato così deciso di ammodernare il sito internet aziendale www.fricosavio.it. Una nuova veste grafica, più fresca e attuale, la novità delle ricette con il frico, le specifiche sul prodotto - sia in versione morbida, sia in quella croccante - e anche una nuova finestra per il servizio clienti. "Il vecchio portale era "passato di moda" e abbiamo deciso di proporci con un sito più al passo con i tempi - commenta Franco Savio, titolare dell'omonima azienda -. Oltre a una vetrina migliore per il nostro frico, in tutte le sue derivazioni, abbiamo scelto una soluzione che potesse piacere anche ai più giovani. L'e-commerce ormai è un passo obbligato e noi intediamo seguire questo filone con sempre maggior convinzione. Così facendo, potremo spingere il prodotto ancor di più su scala italiana e anche oltre".