Friulana la miglior trattoria di Milano

L'Osteria friulana alla Stazione di Milano ha vinto il premio "Miglior trattoria" della metropoli lombarda assegnato dalla guida "I Cento". Grande soddisfazione per il titolare Gunnar Cautero e il suo staff che nel solo 2018 ha servito nel suo locale ben 1.500 kg di frico, senza contare le altre specialità friulane e i vini di prestigiose etichette del nostro vigneto.

L'Osteria attiva dal 1977 a un passo dalla stazione centrale è diventata nel corso degli anni non solo una meta per il palati milanesi, ma anche un punto di riferimento - "un consolato" come lo definisce lo stesso Cautero - per i friulani che vivono e lavorano nel capoluogo lombardo.