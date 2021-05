Friuli Colli Orientali protagonista a 'In viaggio per le città del vino'

In Viaggio per le Città del Vino, serie di incontri online dell’Associazione nazionale Città del Vino, dedica la sua prossima puntata a Corno di Rosazzo e al nuovo progetto "Friuli Colli Orientali Academy", realizzato in occasione dei 50 anni della Doc Friuli Colli Orientali e del suo Consorzio occorsi nel 2020.



Diretta sulla pagina Facebook Città del Vino venerdì 14 maggio alle ore 11. "Il progetto - anticipa Maurizio D'Osualdo, vicesindaco del Comune di Corno di Rosazzo e vice coordinatore delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia - consiste in una Tasting Academy, per la formazione di alto livello dei professionisti e aperto tutti i giorni su prenotazione. Nell'Academy, rispettando le norme sanitarie, si può in autonomia degustare vini provenienti da tutta la Doc con focus dedicati periodicamente a ogni singola zona dei Colli Orientali e del Ramandolo. C'è anche una postazione multimediale per i collegamenti online. Un progetto innovativo dedicato a ristoratori, gestori di enoteche, sommelier, giornalisti e winelovers".



Parteciperanno all'incontro Maurizio D'Osualdo, vicesindaco del Comune di Corno di Rosazzo e vice coordinatore delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia; Paolo Valle, presidente del Consorzio Colli Orientali e Ramandolo; Mariano Palladin, direttore del Consorzio Colli Orientali e Ramandolo; Matteo Bellotto, progettista della Friuli Colli Orientali Academy; Giuseppe Festa professore associato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Salerno. Modera Iole Piscolla, giornalista e responsabile Area Turismo dell'Associazione nazionale Città del Vino.