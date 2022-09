Friuli Doc, gran finale con il rapper Shade

Una giornata ancora densa di eventi quella di domenica 11 settembre, l’ultima e conclusiva della 28esima edizione della festa che unisce le persone, la città ai territori vicini e di oltre regione.

Ancora degustazioni, in gran parte al completo di prenotazioni, conferenze, laboratori e il gran finale in piazza Libertà alle 21 con l’esibizione del rapper Shade. Dopo le restrizioni degli ultimi due anni, una ritrovata possibilità di partecipare ai concerti e, nel desiderio dell’amministrazione comunale, un omaggio al pubblico più giovane.

Prima degustazione della giornata Il Prosciutto di San Daniele: esperienza sensoriale, alle 12, alla Loggia del Lionello. A cura di Consorzio del Prosciutto di San Daniele.

Friuli Doc, Montasio e Vino: il territorio da gustare, a cura di Consorzio del Formaggio Montasio, si terrà invece alle 12.30 presso Corte Morpurgo, in via Savorgnana 12. Entrambe le degustazioni sono state particolarmente apprezzate nelle precedenti giornate, e segnano un ritorno importante dei due Consorzi a Friuli Doc. Chiuderà la serie di degustazioni Birre artigianali friulane prodotte da birrifici agricoli a cura di Coldiretti. Inizio alle 18.30 alla Loggia del Lionello in piazza Libertà.

Non manca in giornata uno showcooking. In Scus, San Daniele, figo moro ed emulsione della sua follia, lo chef Stefano Basello insieme alla sua brigata presenteranno un piatto che racchiude le tipicità del territorio utilizzando prodotti marchiati Io Sono Fvg. A cura di PromoturismoFvg e AgrifoodFvg. Presso Corte Morpurgo in Via Savorgnana 12, alle 14.

Alle 10.30 un altro appuntamento curato da Coldiretti: la conferenza “La Biodiversità contadina: alla scoperta dei Sigilli Fvg di Campagna Amica”. Loggia del Lionello, Piazza Libertà. A seguire, alle 11, ma in Corte Morpurgo Via Savorgnana 12, si terrà la presentazione del marchio Io sono Friuli Venezia Giulia. Una scoperta delle aziende presenti a Friuli Doc che hanno ottenuto questo riconoscimento grazie al perseguimento di principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. A cura di PromoturismoFvg e AgrifoodFvg.

Nella stessa sede, due conferenze in successione, sempre a cura di PromoturismoFvg e AgrifoodFvg. Alle 18 Sapori disegnati: Il sommelier Francesco Scalettaris e il fumettista Giò Di Qual ripropongono il loro modo curioso e inusuale di degustare i prodotti tipici. Racconteranno una storia disegnandola dal vivo, dove i protagonisti saranno cibi, vini, leggende, persone e assieme a loro, il pubblico in ascolto. Sarà poi la volta di Matteo Bellotto "La sinfonia del Silenzio": come il vino riesce a raccontare la terra del Friuli ed il carattere dei friulani e come l'uva riesce a spiegare i nostri vizi e le nostre virtù. Una masterclass con aneddoti storici, dati tecnici, leggende, storie di paese, vini, uve e terra. Appuntamento alle 19.30.

Gli Artigian-LAB e i laboratori sono tra gli appuntamenti più apprezzati di Friuli Doc, un dato confermato dalle numerosissime prenotazioni ricevute dagli organizzatori. Avvio alle 9.30 in via Mercatovecchio con l’Artigian-LAB Degustazione di caffé e dolci artigianalia a cura di Confartigianato-Imprese Udine con il supporto di Intesa SanPaolo. Al momento sold out. Alle 10.30, ancora in via Mercatovecchio a cura di Confartigianato-Imprese Udine con il supporto di Intesa Sanpaolo, il Laboratorio di pittura per bambini, anche questo al completo.

Nel pomeriggio sono in programma due appuntamenti: l’Artigian – LAB Laboratorio di mosaico per bambini, alle 15, e sempre in via Mercatovecchio alle 17.30 il Laboratorio di decorazione. Sarà Corte Morpurgo, in Via Savorgnana, a ospitare alle 16 il laboratorio per bambini. La Selce Farmhouse presenta "La pannocchia": insieme alla signora Pia i bambini impareranno com'è fatta una pannocchia di mais, utilizzeranno in maniera creativa le bratee ed i tutoli dopo averle sgranate. A cura di PromoturismoFvg e AgrifoodFvg.

Gran finale alle 21 con il concerto del rapper Shade in Piazza Libertà ad ingresso libero. Tutti gli eventi all’aperto in caso di pioggia saranno annullati: per conoscere nel dettaglio il programma, con informazioni su prenotazioni e contatti, si consiglia di consultare il sito ufficiale della manifestazione: www.friuli-doc.it