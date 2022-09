Friuli Doc, il programma della seconda giornata

Con la seconda giornata di manifestazione, gli eventi in programma avranno inizio già dalla mattinata: Friuli Doc entra nel vivo, dopo l’inaugurazione, con appuntamenti che dureranno fino a sera. Molto variegata la scelta: dalle degustazioni, ai laboratori, ai concerti, alle presentazioni di libri e conferenze, agli showcooking.

Si comincia alle 11 alla Loggia del Lionello con la degustazione Friuli Doc, Montasio e Vino: il territorio da gustare, a cura A cura di Consorzio del Formaggio Montasio. A seguire, dalle 12, Il Prosciutto di San Daniele: esperienza sensoriale, a cura di Consorzio del Prosciutto di San Daniele. Alle 17, sarà la volta della tradizionale Minestra della solidarietà in Piazza Libertà, a cura di Lady Chef in collaborazione con il Comune di Udine.

Non una degustazione ma uno showcooking dello Chef Kevin Gaddi con tema “Risotto al profumo della nostra regione”. A cura di PromoturismoFvg e AgrifoodFvg. Appuntamento alle 14 in Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12.

“Identità friulana” è la conferenza della mattinata per quanti desiderano conoscere o approfondire aspetti legati alla storia e all’identità friulana. A cura dell’Ente Friuli Nel Mondo, ARLeF, Ducato dei Vini Friulani, alle 11, Salone del Popolo, Palazzo D’Aronco in Via Nicolò Lionello 1.

Sempre alle 11, ma in Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12, si terrà la Presentazione del marchio Io sono Friuli Venezia Giulia. Una scoperta delle aziende presenti a Friuli Doc che hanno ottenuto questo riconoscimento grazie al perseguimento di principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. A cura di PromoturismoFvg e AgrifoodFvg.

Anche lo sport sarà protagonista della seconda giornata, con un “racconto” su uno dei periodi più belli per il calcio di Udine, e non solo: “Delitto imperfetto”, la storia di Zico. Un libro per scoprire i dettagli inediti della storia di Zico a Udine sarà presentato alle 17 presso la Loggia del Lionello. Ne parleranno Bruno Pizzul, l’autore Franco Dal Cin e il giornalista Lorenzo Petiziol.

In Corte Morpurgo, Via Savorgnana 12, alle 18, si terrà la conferenza Tiere Furlane nr. 34, Presentazione della rivista di cultura del territorio a cura del redattore Enos Costantini con la partecipazione dell’Assessore alle attività produttive e turismo del Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini. A cura di PromoturismoFvg e AgrifoodFvg.

Ancora un libro all’attenzione, attraverso una presentazione un po’ particolare: "CoffeExperts". Con oltre 500 foto e illustrazioni, il nuovo volume della Bazzara CoffeeBooks accompagnerà in un viaggio che ha per bussola la costante e appassionata ricerca di qualità in ogni settore della filiera caffeicola. A cura della Torrefazione Bazzara.

Il concerto della giornata, per gli amanti della musica classica, è a cura della Società Filologica Friulana. Nel Salone d’onore di Palazzo Mantica, in Via Manin 18, si terrà Degustazione musicale. Splendore barocco fra Veneto, Friuli e Istria suonata dal Complesso “Gli Archi del Friuli e del Veneto” Direttore e violino Guido Freschi. Musiche di Vivaldi, Cordans e Tartini.

Alle 19, presso la Loggia del Lionello, è in programma l’appuntamento clou della presenza Coldiretti Fvg a Friuli Doc: la finale regionale Oscar Green 2022, premio dell’innovazione giovane. Con i vertici della Coldiretti regionale saranno presenti il ministro Stefano Patuanelli e l’assessore regionale Stefano Zannier.

In via Mercatovecchio si potranno seguire una serie di laboratori per apprendere alcuni segreti dei mestieri artigianali. Si parte alle ore 16.00 con Degustazione di gelato artigianale; a cura di Confartigianato-Imprese Udine con il supporto con il supporto di Banca Intesa San Paolo. Alle 17.30 sarà la volta del Laboratorio di ceramica. Ultima della giornata, la Degustazione di balsamica, alle 19. A cura di Acetaia Midolini a cura di Bottega del Friuli.

Per i bambini, a partire dalle 16 sono in calendario i laboratori “Zuìn e imparìn cun Daria Miani de trasmission “Maman!”, della durata di 45 minuti, e DI NO PIERDI! Scree dal videozûc cabinât agns ’80 di FRICO-MAN, che comincerà alle 17 per concludersi alle 17.30. Il progetto è promosso da ARLeF– Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane. Si svolgeranno negli spazi di Corte Morpurgo in via Savorgnana 12.

Chiuderà la giornata Stars Cooking Young Challenge Friuli DOC Edition, evento legato all’enogastronomia d’eccellenza Under 40. Appuntamento alle 20 in Piazza Libertà.

Per conoscere nel dettaglio il programma, con informazioni su prenotazioni e contatti, si consiglia di consultare il sito ufficiale della manifestazione:

www.friuli-doc.it