Friuli Doc, si alza il sipario sulla 27esima edizione

Conto alla rovescia per il taglio del nastro di Friuli Doc che, da questo pomeriggio a domenica 12 settembre, animerà il cuore di Udine.

E' tutto pronto per l’inaugurazione di una festa che si arricchisce anno dopo anno di contenuti e valore simbolico. In un clima reso particolarmente positivo da un’estate di rilancio turistico, il Comune, organizzatore dell’evento, mantiene la guardia alta sul fronte della prevenzione dei contagi da Covid-19, applicando le disposizioni previste dalla Legge, a cominciare dal Green Pass obbligatorio. Novità recente la creazione – in collaborazione con l’AsuFc - di un punto vaccinale nel contesto della manifestazione.

Oggi, alle 17.30, con la cerimonia inaugurale in piazza Libertà, prenderà ufficialmente l’avvio Friuli Doc 2021. Il Comune sarà rappresentato dal Sindaco Pietro Fontanini e dall’Assessore alle attività produttive, turismo e grandi eventi Maurizio Franz. Anche la Regione sarà presente al massimo livello con il Presidente Massimiliano Fedriga e con l’Assessore alle attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini.

Presentatrice la giornalista di Sky Sport Marina Presello, friulana di Fagagna. Ideale conduttrice di questa inaugurazione anche per la partecipazione straordinaria dei due atleti regionali che sono saliti sul podio alle recenti Olimpiadi di Tokyo 2020 ovvero Jonathan Milan, oro nell’inseguimento a squadre di ciclismo su pista, e Mara Navarria, bronzo nel fioretto a squadre.

Durante i quattro giorni di Friuli Doc, alla festa enogastronomica si aggiungeranno le celebrazioni per il compleanno numero 798 della Città di Udine, previste per domenica 12 settembre, all'interno del calendario messo a punto per la Fieste de Patrie. Protagonisti dell’evento, come ogni anno, anche artigiani, commercianti e il mondo della cultura.

