Fvg alla prima edizione del Jazz & Wine day nazionale

Mai matrimonio fu più riuscito di quello tra la musica jazz e il vino. Una sorta di mantra per il Circolo Controtempo di Cormòns, ideatore del festival Jazz & Wine of Peace che da ventitré anni si tiene in Friuli, tra Italia e Slovenia, e partner capofila del progetto nazionale Italia Jazz & Wine, sostenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che riunisce diverse organizzazioni culturali nel segno della promozione del jazz e della valorizzazione del patrimonio enoico nazionale. E proprio all’interno di questa rete nasce l’idea del primo Jazz & Wine Day, che si svolge volutamente il 16 ottobre nella giornata mondiale dell’alimentazione.



Il Jazz & Wine Day vuole essere una giornata simbolo, che celebri non solo il connubio tra la musica jazz e il vino, ma che vuole anche porre attenzione alla sostenibilità, alle tradizioni locali e tipiche di ciascun territorio, esaltandone le peculiarità, e alle produzioni biologiche ed ecosostenibili. Verrà data la possibilità al pubblico non solo di ascoltare la musica e degustare i prodotti, ma di immergersi in ciascuna realtà produttiva interiorizzandone le scelte, all’insegna del Made in Italy.



Partner d’eccezione del Jazz & Wine day è, i cui scopi istituzionali sono l’educazione alimentare e ambientale, la sensibilizzazione per lo sviluppo sostenibile, la prevenzione degli sprechi e l’economia circolare., organizzati dal Circolo Controtempo di Cormòns, partner capofila del progetto., artista che si esibirà in una performance di improvvisazione pittorica su carta in grande formato. La tecnica mista prevede l’utilizzo di prodotti ed elementi come terricci e spezie, e anche erbe, foglie, fiori, ed eventualmente anche qualche tocco di colori convenzionali. Il pubblico potrà osservare l’artista al lavoro e seguire le logiche della realizzazione estemporanea di una nuova opera, dialogare con lui e, alla fine, brindare insieme con i vini della tenuta., una serie di brani appositamente elaborati per celebrare questo speciale connubio fra territorio e vino. Insieme alla musica di Contizanetti, Borgo San Daniele proporrà Santòn, il primo vermouth agricolo del Friuli-Venezia Giulia, prodotto secondo la filiera artigianale di questa realtà: un vino unico e irripetibile come la terra da cui nasce.Ingresso a pagamento, prenotazione obbligatoria a ticket@controtempo.org