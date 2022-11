Fvg da record sulle produzioni Dop e Igp

"Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana in cui le produzioni dell'agroalimentare Dop e Igp hanno registrato la crescita maggiore nel 2021. L'incremento del 63 per cento, rispetto all'anno precedente, nel valore generato dalle produzioni a marchio tipico rispetto al totale della produzione agroalimentare pone la nostra regione al primo posto in Italia per il tasso di aumento che si è registrato nell'anno post-pandemia rispetto al 2020".

A renderlo noto è l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier oggi a Roma proprio in occasione della presentazione del ventesimo Rapporto Ismea-Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole certificate Dop Igp Stg, che descrive i dati del settore dei prodotti registrati a origine protetta e tipici e analizza i consumi delle stesse tipologie di prodotti nel mercato italiano nel 2021, con un focus anche sull'andamento e l'evoluzione nel corso del 2022.

"Il dato di crescita record, il 63 per cento nell'ultimo anno quando la media nazionale è del 21 per cento - ha sottolineato l'assessore - rappresenta un risultato molto importante per il comparto agroalimentare del Friuli Venezia Giulia. In numeri e i dati che pongono la regione in vetta alla classifica del Rapporto Ismea-Qualivita 2022 testimoniano anche la capacità del settore e delle sue imprese a reagire con le strategie giuste nonostante le diverse difficoltà che non sono mancate nella congiuntura internazionale". L'analisi territoriale del Rapporto Ismea-Qualivita 2022 ha un nuovo indicatore "Peso Dop Igp" che, per ogni regione, esprime l'incidenza del comparto sul totale del settore agroalimentare regionale.

In Friuli Venezia Giulia il peso della "Dop economy" equivale a un valore pari a un miliardo e 162 milioni di euro. Il settore delle produzioni a marchio tipico comprende 26 prodotti (oltre a molti vini, tra le produzioni certificate più "balasonate" e conosciute vi sono Prosciutto di San Daniele, formaggio Montasio, olio Tergeste, la Pitina, la Brovada, il Prosciutto di Sauris) e occupa circa 3.650 addetti. Sul valore complessivo la parte del leone è rappresentata dai vini: 803 milioni di valore economico, quasi tremila occupati e una crescita di oltre il 35 per cento nel 2021 rispetto al 2020. Nel segmento del cibo l'incremento è stato di circa il 7 per cento e il valore nella "bilancia" complessiva delle produzioni a marchio registrato è di 359 milioni di euro. Nelle filiere, quella vitivinicola rappresenta il 69% del totale, mentre quella dei prodotti a base di carne il 29%.

"I risultati che emergono dal Rapporto - ha concluso l'assessore Zannier, a margine della presentazione dei dati alla quale era presente anche il neoministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida - mostrano che la strada intrapresa dalle imprese del settore e dalle politiche regionali degli ultimi anni in difesa e per la valorizzazione delle produzioni certificate va perseguita con ancora maggiore determinazione. Nella convinzione che non serve competere sulla quantità ma bisogna saper investire sulla qualità e sulle tipicità".