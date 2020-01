Fvg in vetrina alla Ferienmesse di Vienna

Anche quest’anno, da giovedì 16 a domenica 19 gennaio, il Friuli Venezia Giulia inaugura la promozione della stagione turistica del 2020 con la sua presenza alla Ferienmesse di Vienna e con una serie di eventi legati alla Strada del Vino e dei Sapori, focalizzati su quattro dei sei itinerari turistici: Da noi sui Colli, Da noi in Riviera, Da noi sul Fiume e Da noi sul Carso.

Dodici appuntamenti enogastronomici animeranno lo stand di PromoTurismoFvg, che per la prima volta è dotato di una cucina a vista affidata alle mani di Dario Martina, chef del ristorante "Da Afro" di Spilimbergo. A condurre i momenti di animazione gastronomica sarà una presentatrice austriaca che racconterà al pubblico austriaco i prodotti offerti in degustazione.

Le eccellenze agroalimentari protagoniste degli eventi promozionali saranno i vini fermi di undici aziende della regione che accompagneranno l’assaggio del formaggio Montasio e del Prosciutto di San Daniele e di diversi prodotti dell’altipiano carsico fra cui salami, pancette, formaggi e miele. Non mancherà il momento dedicato al dolce con la degustazione del tiramisù abbinato a vini spumanti.

La partecipazione alla Ferienmesse di Vienna, kermesse internazionale per le vacanze, i viaggi e il tempo libero, leader per il turismo in Austria con oltre 150.000 visitatori e con la partecipazione di più di 80 Paesi e 800 espositori da tutto il mondo, è un appuntamento consolidato a cui il Fvg non può mancare considerata l’importanza di uno dei mercati più affezionati e strategici per il turismo regionale.

Prossimamente PromoTurismoFvg sarà, inoltre, presente ad altri importanti eventi quali il BTO di Firenze, il 12 e 13 febbraio, e l'ITB di Berlino dal 4 all'8 marzo.