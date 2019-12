Fvg protagonista per i 20 anni di Gambero Rosso Channel

PromoTurismoFvg sarà presente a Milano all’evento che, martedì 10 dicembre, celebra i 20 anni di on air del canale Sky Gambero Rosso con i Consorzi Prosciutto di San Daniele e Formaggio Montasio.

La giornata che festeggia i 20 Anni di On Air di Gambero Rosso Channel – Sky, canale 412 – si aprirà con un convegno sul tema del Food in televisione, con un focus su come sia stato proprio il Gambero Rosso a inaugurare un filone che oggi più che mai conquista la ribalta mediatica. Il convegno, a cui parteciperanno personaggi di spicco del panorama della comunicazione di settore, si concentrerà anche sulle prospettive di sviluppo dell’enogastronomia sui mercati internazionali e sull’evoluzione dell’audience nell’era digital. Al termine dei lavori, alla sede di Sky di Rogoredo, sarà servito per gli ospiti un light lunch offerto da PromoTurismoFvg, con una degustazione di Prosciutto San Daniele tagliato a mano e una selezione di Montasio stagionato e mezzano. Gli stessi brand saranno protagonisti anche in serata per l’aperitivo di benvenuto, alle 20, che anticipa l’esclusiva cena spettacolo organizzata agli IBM Studios Milano di piazza Gae Aulenti.

Per il primo gruppo editoriale multimediale enogastronomico in Italia – proprietario di Gambero Rosso Magazine e Gambero Rosso Channel –, l’obiettivo è da sempre quello di creare un approccio differente al mondo dell’enogastronomia: ricette, viaggi, paesaggi, descrizioni del territorio, ma anche tecniche avanzate e metodologie professionali di approccio al cibo, unendo autorevolezza e competenza all’attenzione, sempre crescente, del pubblico a tutti gli aspetti del mondo del food. Attenzione, quella rivolta all’enogastronomia e alla valorizzazione dei prodotti del territorio, che rimane al centro delle strategie di PromoTurismoFvg come occasione per promuovere il Friuli Venezia Giulia al di fuori dei confini regionali e nazionali: la cena sarà ripresa dalle telecamere di Gambero Rosso Hd, che realizzerà uno speciale televisivo della durata di un’ora in onda nei mesi di dicembre e gennaio2020, in aggiunta ad altre attività di promozione previste da testata e canale, e vedrà protagoniste le eccellenze regionali a disposizione dei talent chef di Gambero Rosso HD.

A interpretare i prodotti del Friuli Venezia Giulia saranno i due talent chef del Gambero Rosso Max Mariola, che “firmerà” una ricetta con l’utilizzo del Montasio invecchiato, lo “Spezzatino di manzo con zucca, castagne e Montasio”, e l’istrionico Igles Corelli, già protagonista di numerose trasmissioni di Gambero Rosso Channel e della Rai, che realizzerà il suo “Petto di faraona ripiena con Montasio, noci, morbido di patate e prosciutto San Daniele croccante”.