Fvg terra di vini bianchi

La nostra regione è rinomata soprattutto per le sue eccellenti produzioni di vini bianchi; per questo motivo, il Movimento Turismo del Vino Fvg ha deciso di dedicare un weekend Vigneti Aperti alla scoperta degli autoctoni bianchi regionali.

Sabato 28 e domenica 29 agosto i vignaioli aderenti vi aspettano per farvi assaporare prelibati vini e raccontarvi le ultime preparazioni della vigna in vista dell’imminente vendemmia.

Sarete coinvolti con inusuali esperienze di conoscenza come una degustazione di Friulano in lingua friulana con traduzione simultanea in italiano (Cantina Puntin), un white dinner al tramonto nel parco (De Claricini), un’emozionante degustazione a lume di candela dopo aver assaggiato acini di Friulano direttamente in vigna (Elio Vini), un picnic in vigna (Tarlao Vignis in Aquileia), un pranzo degustazione con un menù pensato apposta per l’occasione (Vidussi Vini), oltre alle visite e passeggiate nei vigneti per verificare, assieme ai produttori, lo stato di maturazione delle uve scoprendo quali siano pronte per la vendemmia e quali necessitano di ancora qualche settimana.

Una valida e originale proposta turistica per scoprire o riscoprire i nostri suggestivi paesaggi e i luoghi di eccellenza del vino; una piacevole e rilassante occasione di incontro all’aria aperta, adatta a turisti, appassionati e famiglie per imparare entrando direttamente a contatto con la natura.

Le aziende vitivinicole regionali che aderiscono all’iniziativa sono: I Magredi a San Giorgio della Richinvelda, in provincia di Udine trovate Cantina Puntin e Tarlao ad Aquileia, Elio Vini a Grupignano, Ferrin Paolo a Camino al Tagliamento, Le Due Torri a Corno di Rosazzo, Spolert Winery a Prepotto, Vigne del Malina a Remanzacco e Villa Vitas a Strassoldo. In provincia di Gorizia invece trovate Borgo Conventi a Farra d’Isonzo, Pascolo a Dolegna del Collio e Vidussi Vini a Capriva del Friuli.

Inoltre, sabato 28 agosto il Gruppo Fai di Cividale del Friuli insieme alla Delegazione FAI di Udine vi invita a un incontro speciale alla scoperta dei valori paesaggistici ed enogastronomici del Friuli Venezia Giulia: “FAI un giro in vigna” all’Abbazia di Rosazzo. Un percorso sensoriale per conoscere il progetto Vigne Museum accompagnati dalla vignaiola Elda Felluga, presidente della nostra associazione, e dallo scrittore Matteo Bellotto che leggerà brani tratti dal suo libro "Storie di Vino e di Friuli Venezia Giulia". Al termine della passeggiata, non mancherà un brindisi con un vino che racchiude la storia di questi luoghi: Abbazia di Rosazzo 2017 di Livio Felluga. Per informazioni e prenotazioni email nadaluttiilaria@libero.it, telefono 0432 730005 o whatsapp 339 1555344.

L’iniziativa Fai rientra nell’ampio programma previsto per la 16° edizione di Olio e Dintorni, la manifestazione – organizzata dall’associazione Arc Oleis e Dintorni – per promuovere la produzione e la qualità dell’olio extravergine di oliva di eccellenza in Friuli Venezia Giulia, in programma a Oleis di Manzano sabato 28 e domenica 29 agosto. Per conoscere il programma della manifestazione www.oleisedintorni.wix.com/oleisedintorni.

Tutti gli amici enoturisti che vogliono essere informati sulle news di Vigneti Aperti, le aziende aderenti e il loro programmi trovano tutte le informazioni sul sito www.cantineaperte.info e sui social media dell’associazione Facebook MtvFVG e Instagram mtv_friulivg.