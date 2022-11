Gambero Rosso premia il panettone Maria Vittoria

In tre anni ha scalato il podio della classifica del Gambero Rosso: il Maria Vittoria di Dall'Ava Bakery è il miglior panettone prodotto da aziende dolciarie specializzate 2022. Un risultato che arriva dopo il lavoro della giuria di professionisti e critici della gastronomia, impegnata a degustare e valutare decine di prodotti del settore che si pone a metà fra l'artigianalità e la grande industria.

Il Maria Vittoria è, infatti, creato dalla divisione del gruppo Dok di San Daniele del Friuli dalla consolidata tradizione (dal 1955) come prosciuttificio.

"E' un risultato che c'inorgoglisce - afferma Carlo Dall'Ava, fondatore di Dok - soprattutto perché si tratta di un consolidamento: in tre anni, siamo passati dal terzo al primo posto, è stata una scalata, con crescita costante". Il panettone giunto al primo posto è un classico, con canditi dalla Sicilia e uvetta maturata al sole, che esprime nel gusto tutta la manualità e l'esperienza del pastry chef e del suo staff.

"Già da fine settembre - spiega Sergio Pontoni Junior, amministratore delegato dell'area Bakery di Dall'Ava - abbiamo spedito all'estero, dagli Stati Uniti alla Corea. In Italia stiamo cominciando adesso a rifornire i punti di vendita selezionati, più tardi del solito ma solo per il freddo che tardava ad arrivare e non invogliava le richieste".

I volumi della produzione 2022 non sono diversi dagli anni precedenti: "Nessun calo di ordini - puntualizza Pontoni -, come ogni anno abbiamo 'sfornato' 400 quintali di panettoni". Il Maria Vittoria, che prende il nome dalla figlia del fondatore di Dok, è comunque un panettone nato per "essere portato tutto l'anno".

A conquistare il riconoscimento della rigorosa giuria e, quindi, la vittoria per questa creazione è senza dubbio la materia prima di altissima qualità. "La nostra ricerca del meglio sul territorio è meticolosa. Quest'anno abbiamo un miele eccezionale, proveniente dalle Valli del Natisone. Le api hanno fatto un buono lavoro. Siamo inoltre molto attenti nella cura del lievito madre, una ricetta esclusiva che gode della buona contaminazione della flora del posto fino ad assumere aromi e profumi in un equilibrio unico".

Il primo posto Gambero Rosso è, per Pontoni, "una soddisfazione per me ma soprattutto per i nostri ragazzi che lavorano con passione, svegliandosi alle 3 di notte, dando il massimo. Siamo tutti molto orgogliosi".