Gelata notturna, colpiti i frutteti del Fvg, e stanotte andrà ancora peggio

Nella notte le temperature sono scese sotto lo zero e la gelata ha colpito frutteti in tutta la pianura friulana. Quello che si temeva, appena terminato uno degli inverni più caldi della storia recente, è accaduto. E così nella notte tra lunedì e martedì, la temperatura notturna ha raggiunto i meno 4 gradi dalla zona collinare alla pianura. E questa notte è prevista una situazione peggiore con punte di meno 5 gradi.

I danni saranno calcolabili tra una settimana analizzando le conseguenze sulle gemme già presenti sulle piante che avevano avviato il proprio ciclo vegetativo: mele, pesche, kiwi mentre per i vigneti, ancora nella fase di ”pianto”, le valutazioni si faranno più avanti. L'episodio ha confermato, comunque, l'importanza degli impianti antibrina per i fruttiferi, ovvero i sistemi di irrigazione a pioggia che attivati prima della gelata consentono di creare un involucro di ghiaccio attorno alle piante limitando la temperatura all'interno a zero gradi.



"Abbiamo- commenta- più a rischio sono le varietà che hanno già avviato il ciclo vegetativo, come lee altre minori.. Per fortuna la gran parte dei meleti rimasti oggi in regione sono dotati di questo sistema, ma esistono ancora frutteti che non possono dotarsi perché non collegati alla rete di irrigazione".Impianti, come quelli antibrina ma anche antigrandine, su cui secondo il presidente dell'agenzia di cluster"si dovrà continuare a investire per creare un sistema resiliente alla luce dei repentini episodi climatici estremi che puntualmente non risparmiamo neppure la nostra regione".Intanto, quando le previsioni parlano di un ulteriore abbassamento delle temperature che potrebbero toccare i meno 5 gradi. "Questi fenomeni potranno ripetersi ancora per 2-3 settimane, almeno fino a Pasqua" conclude Larcher.