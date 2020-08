Gelato, Italia leader per valore della produzione

Secondo i dati Eurostat sulla produzione di gelato nel 2019 – elaborati dall’Osservatorio Sistema Gelato - l’Italia è al primo posto in Europa per valore della produzione. 1,08 miliardi di euro è stato il valore della produzione in Italia, seguito dalla Francia con 1,07 miliardi ed a maggior distanza dalla Germania con 857 milioni di euro di gelato prodotto e venduto.

Complessivamente, in Europa, il valore della produzione è stato di 6,24 miliardi di euro, con una crescita dell’8% rispetto al 2018. Nello stesso periodo la produzione nazionale è cresciuta del 19%, riportando l’Italia al primo posto in Europa.

L’export delle nostre aziende nel 2019 è stato pari 213 milioni di Eur, in contrazione rispetto ai 253 del 2018; stabile invece l’import a 99 milioni di eur. In termini di quantità prodotta, nel 2019 le aziende italiane hanno realizzato 554 milioni di litri, contro i 435 milioni del 2018; in questo caso l’Italia si posiziona dietro la Germania, che ha prodotto 635 milioni di litri.

I dati Eurostat indicano complessivamente una produzione di 3,36 miliardi di litri in crescita rispetto ai 3,20 dell’anno precedente. I Paesi UE con la maggior produzione di gelato in rapporto agli abitanti sono Lituania (23,5 litri), Belgio (17 litri) ed Estonia (13,2 litri); l’Italia produce 9,2 litri/procapite, mentre la media UE è di 6,6 litri per abitante.

Precisazione metodologica: il campione maggioritario delle aziende prese in esame dai singoli Uffici di Statistica nazionali ha più di 20 dipendenti, in tal senso nelle statistiche Eurostat il gelato artigianale non rileva.