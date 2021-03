Giovanni Aviani Fulvio guida l’Accademia del Peperoncino

Anche la delegazione friulana dell’Accademia Italiana del Peperoncino, in occasione della assemblea annuale, ha dovuto adottare le regole imposte dalla pandemia e dalle conseguenti restrizioni. La riunione, che oltre all’approvazione del bilancio 2020, aveva all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2021-23, si è svolta quindi in modalità video.

Il segretario Giorgio Arpino, dopo aver adempiuto agli obblighi statutari – lettura e approvazione del conto consuntivo e della relazione sull’attività svolta nel triennio 2018-2020 - ha presentato le candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo. La proposta è stata accolta all’unanimità e sono stati quindi riconfermati tre consiglieri uscenti: Giorgio Arpino, confermato nell’incarico di segretario del sodalizio; Camillo Di Paolo, organizzazione eventi e Gianfranco Beltrame. Sono entrati per la prima volta nel Direttivo Giovanni Aviani Fulvio (che ricoprirà la carica di Presidente) e in “quota rosa” Donatella Stratta, di Gorizia, prima donna chiamata a far parte del Direttivo nella sua storia ultraventennale.

Ha quindi preso la parola il neo-eletto Presidente, che oltre a ringraziare per la fiducia concessagli, ha formulato alcune proposte per rilanciare l’attività della Delegazione, negli ultimi due anni sofferente per alcune difficoltà interne e per la pandemia. “Il primo impegno - ha detto - sarà quello di allargare il più possibile la base associativa, anche cercando nuove vie di contatto e di partecipazione”. Verranno mantenuti (e, si auspica, rafforzati) i legami collaborativi del Peperoncino con il Comitato Friulano Difesa Osterie e con l’Associazione Calabresi in Friuli.

Altri obiettivi di breve termine degli “amici piccanti” friulani sono la promozione sul territorio di una iniziativa solidale avviata dalla sede nazionale, dal programmatico titolo "L’Accademia del Peperoncino vicina ai ristoratori” e l’avvio della fase organizzativa del Peperoncino Day, la tradizionale iniziativa a supporto della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Udine, che in 18 edizioni (dal 2018 al 2020) ha consentito di raccogliere oltre 82 mila euro. Il neo eletto Consiglio si riunirà a breve per entrare nei dettagli della programmazione, con l’auspicio che con l’arrivo della bella stagione e con le vaccinazioni si vada, pur con tutte le precauzioni, verso il ritorno ad una normale vita di relazioni e si possano programmare – con il dovuto distanziamento – un paio di incontri conviviali piccanti.

Al presidente Aviani Fulvio ha fatto pervenire gli auguri di buon lavoro Enzo Monaco, Presidente nazionale dell’Accademia Italiana del Peperoncino con sede a Diamante in Calabria: “la delegazione di Udine – ha scritto – è tra quelle storiche della nostra Associazione ed è stata sempre tra le più attive e vivaci. Io stesso ho partecipato, molti anni fa, ad eventi piccanti nel quartiere fieristico udinese. Mi auguro di poter tornare a Udine, magari nel 2022 quando il vostro Peperoncino Day (una iniziativa da noi apprezzata e sostenuta) celebrerà la sua ventesima edizione”.