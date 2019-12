Glocal Gourmet 2019 fa tappa al Perla Resort & Entertainment

Fervono i preparativi nella cucina Calypso del Perla Resort & Entertainment, il residet chef Matjaž Šinigoj è pronto a dare il benvenuto a Pino Cuttaia, celebre chef nostrano che porterà tutta la sua maestria e il suo talento nel progetto GLOCAL Gourmet creato da Hit Universe of Fun.



Non solo una semplice cena preparata a 4 mani, dedicata ai palati più raffinati e di certo in grado di soddisfare le esigenze dei commensali che, fortuna loro, riusciranno a prenotare un tavolo per la serata, ma bensì la punta di diamante di un progetto che vede il Gruppo Hit spendersi per promuovere le eccellenze gastronomiche della Slovenia, tutelare e dare voce alle tradizioni di questa terra, esaltare gli ingredienti locali in un connubio fatto di passione, amore per il proprio paese e ricerca di una cucina di alto livello. Il tutto nel solco del percorso che Slovenia sta compiendo e che la porterà ad essere Regione Europea della Gastronomia nel 2021.



In questo quarto appuntamento annuale spazio viene dato all'olio d'oliva d'annata che sarà il fil rouge della preparazione dei piatti cucinati insieme allo chef Pino Cuttaia che così commenta il suo arrivo in Slovenia: «Per me è la prima volta in questo magnifico territorio e sono davvero curioso di conoscere più da vicino la realtà culinaria del paese. Da sempre guardo con interesse storie, culture e tradizioni di diversi paesi e considero la tavola un luogo di confronto e incontro tra popoli.«



Eccellenze che aprono nuovi orizzonti creativi e muovono talenti, soprattutto quello dei giovani coinvolti tramite la straordinaria partnership che Hit Universe of Fun ha avviato a monte del progetto con la scuola di biotecnologia di Šempeter pri Gorici, che significa anche tirocini per gli studenti nelle proprietà del Gruppo.



Il progetto GLOCAL Gourmet chiude con la tappa invernale il ciclo di incontri e serata che hanno caratterizzato l'anno di Hit Universe of Fun e che hanno promosso, oltre alla buona e sana cucina del territorio nel rispetto dei prodotti locali, anche positive pratiche di convivenza civile che strizzano l'occhio alle tematiche ambientali, come la limitazione all'uso della plastica, impegno corale dell'intero Gruppo nelle proprie strutture.



L'iniziativa, sulla scia dell'ottimo successo di pubblico e di immagine che ha riscosso nel corso dell'anno, si prepara ad una seconda edizione anche per il 2020 che manterrà validi i capisaldi identitari del progetto e si accompagnerà ad altre iniziative promosse da Hit Universe of Fun capaci di portare alla scoperta del territorio attraverso un viaggio sensoriale.