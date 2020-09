Gorizia, bilancio di successo per Contea

"Grazie Gorizia. Insieme abbiamo vinto un’altra sfida: inventarci e organizzare un evento, diverso da Gusti di frontiera ma in grado di attirare curiosità e attenzione sulla nostra città e sulla sua storia. Tutto nella massima sicurezza seguendo le norme anti contagio", commenta il sindaco Rodolfo Ziberna.

"Sono molto orgoglioso per la riuscita di Contea, nonostante il maltempo e i piccoli grandi intoppi che ci sono sempre in queste occasioni. Ma sono ancora più orgoglioso della mia città, che ha risposto come non mai a questa nuova iniziativa dimostrando la voglia di non fermarsi e di andare avanti. Insieme. Ristoratori, librerie, associazioni e altre realtà hanno aderito e collaborato, diventando protagonisti dell’evento. In tanti ci abbiamo creduto".

"Anche personaggi di fama come Paolo Mieli, che ha scelto Contea come prima uscita pubblica ufficiale in Italia del suo ultimo libro ed è stato ripagato con il tutto esaurito. E tutti gli altri ospiti che hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione. C’è chi ci ha sostenuto fin da subito, come la Regione, insieme a Turismo FVG, insieme a tantissime persone che hanno dato il loro contributo, anche gratuitamente. Forza Gorizia, avanti così", conclude Ziberna.