Gorizia, ripartono i corsi di Ad Formandum

Una bella notizia dal mondo della formazione: sono riprese le attività didattiche presso la sede Ad Formandum di Gorizia e gli allievi del corso “Tecniche base di cucina” sono rientrati in laboratorio.

"Per tutelare la loro salute e la sicurezza abbiamo adottato tutti i protocolli necessari, come previsto dal Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", spiega il direttore generale Alessandro Infanti.

Il 3 maggio, con l’Ordinanza contingibile e urgente n. 12, il Presidente della Regione ha stabilito ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica ma, considerato che l’indice dei contagi è diminuito e continua ad essere il più basso tra le regioni del nord Italia, ha anche consentito ai soggetti privati che svolgono formazione, la prestazione di attività di tipo laboratoriale non esercitabili a distanza.

"Queste sono realizzabili a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al minimo il rischio di prossimità e di aggregazione - continua Infanti - e che vengano adottate proprio quelle misure di prevenzione e protezione che Ad Formandum ha attuato negli scorsi giorni, seguendo subito le indicazioni dell’Inail".

Le medesime disposizioni trovano applicazione, inoltre, per gli esami finali dei corsi di formazione professionale che prevedano lo svolgimento di attività pratiche per le quali è necessario l’utilizzo di appositi laboratori didattici strutturati. Ricordiamo, infine, che Ad Formandum è l'ente capofila del progetto SISSI 2.0 Imprenderò in Fvg, finanziato dal Fse.