Gran finale per Olio e dintorni

Gran finale per la kermesse Olio e Dintorni il 29 maggio per una domenica ricca di appuntamenti. Ritrovo alle 8 a Villa Maseri per la camminata ludico motoria "Ator pai roncs di uelis e badie”. Due i percorsi di 6 e 13 km aperti a tutti per questa camminata attraverso i colli, i vigneti, i paesaggi che circondano Oleis e Rosazzo. Il percorso di 6 km si snoderà interamente su asfalto (adatto quindi anche ai passeggini); l’altro di 13 km, lungo itinerari ciclo-pedonali, strade secondarie anche sterrate. La quota di iscrizione di 5 euro comprende anche un piatto di gnocchi e una bibita (per informazioni e prenotazioni contattare via WhatsApp o via telefono al 340 5105839 ~ Stefano).

Alle 9 invece, al via dal Parco di Villa Maseri la pedalata cicloturistica guidata. Un percorso di 25 km con un dislivello di 100 m e quindi adatto a tutti e a ogni tipo di bicicletta. Si tratterà infatti, di un piacevole e variegato percorso tra i fiumi e le campagne dei Colli Orientali, passando per borghi e paesaggi incantevoli lungo strade secondarie, itinerari ciclabili e strade sterrate, con pausa ristoro a "Vigne Degli Olmi" di San Giovanni al Natisone. (Per informazioni e prenotazioni: contattare Michele via WhatsApp o al telefono: 339 6143668).

Nel Foledor di Villa Maseri alle ore 10, sarà il momento per fare il punto con un convegno moderato dal perito agrario Giovanni Cattaruzzi. Il primo intervento vedrà impegnato Luigi Caricato, scrittore e giornalista, ideatore di Olio Officina, che parlerà degli aspetti legati alla divulgazione e alla conoscenza del mondo olivicolo con “Si fa presto a dire turismo dell’olio. Cosa cambia con le nuove norme e cosa è necessario disporre per un’accoglienza efficiente”. Seguirà l’intervento a cura di Promoturismo Fvg che per voce di un suo rappresentante, verterà sul tema di come si può promuovere un territorio anche attraverso i prodotti della sua terra come l’olio extra vergine di oliva. In conclusione, il dott. Lanfranco Conte del Gruppo esperti chimici olio d’oliva dell’Unione Europea e del C.O.I., presenterà la “Relazione finale sui test sensoriali sugli oli del Friuli Venezia Giulia, Croazia e Slovenia”.

A seguire alle 12, la consegna del Premio Olio dell'Abbate, il concorso che premia la migliore azienda produttrice di olio extravergine di oliva della regione selezionata – con la collaborazione dei Laboratori dell’Istituto Agrario P. D’Aquileia di Cividale d. F. di Ersa, del dott. Lanfranco Conte (Gruppo esperti chimici olio d’oliva dell’Unione Europea e del C.O.I.), dello Studio tecnico Cattaruzzi Giovanni - , fra i diversi campioni fatti pervenire dalle aziende che hanno partecipato: Corte Tomasin, (Castions di strada), Fachin Fernanda (Osoppo), Fior Rosso (San Dorligo della Valle), Lenardon Bruno (Muggia), Olio Ducale (Cividale d. F.), Itas Paolino D’Aquileia (Cividale del F.), Comelli Paolino (Faedis), Venturini Remo (Osoppo).

Dopo aver pranzato nei chioschi accompagnati, dalle 13, dal sound della Discostajare Streetband, chi vorrà sgranchirsi le gambe alle 16, potrà partecipare alla “Camminata botanica. Conosciamo le piante del nostro territorio”, un'iniziativa gratuita, adatta a tutti e della durata di un'ora e trenta circa accompagnati dall'agronomo Gianpaolo Bragagnini (per informazioni e prenotazioni contattare via WhatsApp o via telefono al 340 5105839 ~ Stefano).

Per concludere la giornata ci sono l'Oliolab alle 16, la musica dell’artista di strada Paola Selva che si esibirà la sua chitarra acustica, lo showcooking delle 17.15 con l'agrichef Francesco Comelli e il critico del gusto Bepi Pucciarelli e l’esibizione canora "Voci in Corso" che vede la direzione artistica di Nicoletta Taricani e Miriam Foresti, per coloro che si stanno avvicinando al canto. Chiuderà la serata alle 19.30 l’incontro con l’autore Alessandro Bozzi che presenterà il suo libro “Sospetti maestri” a cura di Spritz Letterario, e la musica del duo Sarah e Joe.

Anche oggi a Olio e Dintorni si potranno acquistare gli oli a km0 dai produttori provenienti da tutta la regione presenti in loco che proporranno degli assaggi ed illustreranno le peculiarità dei loro prodotti, mentre i chioschi saranno sempre aperti sia sabato che domenica con la cucina pronta a distribuire piatti genuini e freschissimi e l’enoteca con la proposta di inediti abbinamenti tra i vini dei Colli Orientali del Friuli e le ricette della tradizione preparate naturalmente con gli oli extravergine di oliva del territorio. Diversi gli stand di degustazione e vendita degli oli di tutta la regione da Muggia sino ad Osoppo passando per Cividale del Friuli, mentre in quello di Agrotecnica Isontina si potranno trovare gli utensili per la raccolta e la lavorazione delle olive.

Per informazioni e prenotazioni ai corsi: scrivere a oleisedintorni@gmail.com o inviare un messaggio via SMS o via WhatsApp a Manuela, telefono 338 1473352 o ad Annamaria, telefono 347 7153072 - www.oleisedintorni.wix.com/oleisedintorni