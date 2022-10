La famiglia Felluga si è riunita oggi attorno al suo patriarca Marco per festeggiare il suo 95esimo compleanno.

Al suo fianco le figlie Patrizia e Alessandra con tutti i nipoti. Un’affettuosa riunione familiare che, trattandosi di una delle più celebri dinastie nel mondo del vino, non può che sottendere un momento simbolico: una comunione di cuori, di intenti e di affetto verso il padre e nonno Marco. Una rinnovata alchimia sottolineata a tavola per questo intimo compleanno in famiglia.