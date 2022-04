Grande successo al Vinitaly per i produttori Fvg

Grande successo dei produttori vitivinicoli del Friuli Venezia Giulia alla fiera Vinitaly di Verona che si avvia alla sua chiusura nella giornata di domani.

Soddisfazione è stata espressa dal governatore Massimiliano Fedriga che, questo pomeriggio, ha visitato gli stand delle aziende insieme all'assessore regionale alle risorse Agroalimentari Stefano Zannier e all'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini. Per questo importante appuntamento, che torna in presenza dopo il periodo pandemico, la regione si è mossa compatta.

Il governatore ha sottolineato come sia importante fare squadra, mettendo insieme armoniosamente e sinergicamente le forze, in modo che tutti gli attori coinvolti ne traggano beneficio; ha ricordato poi come gli imprenditori dell'agroalimentare in Friuli Venezia Giulia siano riusciti a lavorare con lungimiranza, uniti e promuovendo l'intero territorio in Italia e all'estero: tra questi ha citato, ad esempio, anche il San Daniele e il Montasio.

Ha ricordato il marchio "Io sono Friuli Venezia Giulia", che veicola valori ed eccellenze in modo chiaro e semplice, non solo sotto il profilo enogastronomico ma anche per la cultura, l'arte e lo sport, all'insegna della sostenibilità, e come sia importante non solo guardare a domani ma anche al dopodomani.

All'incontro ha preso parte pure l'assessore regionale alla Risorse agroalimentari del Fvg che ha ricordato che, quando si parla di un sistema del mondo agroalimentare, si parla di un sistema di attività e azioni che devono essere interconnesse tra loro per raggiungere l'obiettivo. Ha messo in evidenza la lungimiranza dei produttori che hanno lavorato in squadra, determinando una crescita, rappresentando un valore aggiunto per tutte le aziende e per tutto il territorio che oggi sta beneficiando, appunto, di questa azione collettiva.

Ha rimarcato anche quanto sia importante valorizzare ogni peculiarità territoriale locale e come le produzioni del comparto primario non arrivino mai da sole alla tavola, ma sempre in abbinamento. È stato convenuto unanimemente come sia necessario puntare sulla sinergia, in forma sostenibile, tutelando il territorio, per far parlare una sola lingua alle eccellenze enogastronomiche della nostra regione. In abbinamento anche con lo sport e la cultura: sono stati ricordati in tal senso la celebre regata velica Barcolana e la Mitho marathon che promuove tra i runners i siti Unesco del Friuli Venezia Giulia.

Insieme al governatore e all'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, in visita agli stand del Fvg di Vinitaly anche l'assessore regionale alle Attività produttive che ha ricordato l'importanza di appuntamenti come questi, vetrine di promozione internazionali delle eccellenze della nostra regione. Un evento, quello di Vinitaly, che ha mostrato ancora una volta la forza delle aziende del Fvg e la loro capacità di crescere, di fare squadra e di trovare le migliori soluzioni per trasformare anche le difficoltà in opportunità, in particolare negli ultimi due anni segnati dalla pandemia, e non solo.