Grappa Nonino al brindisi Hogan per La Vendemmia di Via Montenapoleone

La Vendemmia di Via Montenapoleone ha celebrato ancora una volta le eccellenze del made in Italy enologico per un week-end di vino, Grappa Nonino e moda. L’esclusivo evento, giunto alla dodicesima edizione e definito “the word’s finest wine & lifestyle experince“, ha animato le vie del Quadrilatero della moda dove si incontrano i più prestigiosi marchi del vino, della ristorazione e dell’hotellerie. I Global Luxury brands del Montenapoleone District, insieme ad alcune delle cantine italiane più prestigiose al mondo dell’Associazione Grandi Cru d’Italia e alla Grappa Nonino, unico distillato presente, hanno dedicato ai loro ospiti una serata di esclusive degustazioni all’interno delle proprie Boutiques.



Nonino eletta “Miglior Distilleria del Mondo 2019 by Wine Enthusiast” ha offerto, giovedì 14 ottobre, a tutti i clienti Hogan e agli amici estimatori il brindisi con L’Aperitivo Nonino BotanicalDrink e con Amaro Nonino Quintessentia.



Quale miglior occasione per celebrare l’importante riconoscimento ottenuto da L'Aperitivo Nonino BotanicalDrink eletto Aperitivo dell’Anno international 2021 al ISW Meininger Award Scelto su una selezione di oltre 120 Aperitivi e distillati da tutto il Mondo, l’Aperitivo Nonino BotanicalDrink è la rielaborazione di un’antica ricetta di Silvia Nonino dell’archivio storico di famiglia ed è una infusione 100% naturale di botaniche d’eccellenza.Insieme all’Aperitivo è stato offerto l’Amaro Nonino Quintessenza nella sua fresca versione con ghiaccio e bollicine e il cocktail ITALIANO creato con Grappa Nonino Monovitigno Moscato da Monica Berg e Alex Kratena, la coppia più influente della mixologia internazionale: #bebravemixGrappaL’Amaro Nonino Quintessenza, lo scorso luglio, è arrivato primo nella categoria Amari alla Ultimate Spirit Challenge 2021, la competizione mondiale sugli Spirits presieduta da Paul Pacult un'autorità nel settore e con oltre 300 finalisti da 52 paesi, ottenendo il 'Chairman's trophy'. Rielaborazione di un’antica ricetta dell’archivio storico di Famiglia, l’Amaro Nonino Quintessenza è realizzato in infusione con botaniche d’eccellenza quali fiori, frutta e radici e nobilitato con ÙE Acquavite d’Uva Monovitigno Fragolino, l’Acquavite creata dalla famiglia Nonino nel 1984. Molto famoso in USA dove è stato pluripremiato e riconosciuto una delle migliori espressioni di Amaro nel mondo. Nel 2020 è entrato nella prestigiosa lista IBA (International Barman Association) nella categoria “New Classic” quale protagonista ed ispiratore dell’equal-part cocktail Paper Plane realizzato dal mitico Sam Ross.