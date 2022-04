Grappa Nonino al Vinitaly 2022

Per la prima volta il Vinitaly, il Salone Internazionale del vino, in programma dal 10 al 13 aprile in Fiera a Verona, dedica un'area tematica alla ‘mixologia’, ovvero all'arte del cocktail, che sarà inaugurata da una Masterclass Nonino. L’appuntamento, dall’eloquente titolo ‘The Grappa Evolution’ è in programma domenica 10, alle 14.30, con Salvatore Calabrese, bartender tra i più apprezzati al mondo, ribattezzato non a caso ‘The Maestro’.

"Siamo molto felici di aver aperto ancora una volta la strada a tutto il settore e di aver fatto apprezzare la grappa, affascinante distillato dalla grande personalità, ai bartender di tutto il mondo", è il commento di casa Nonino che può vantare di aver rivoluzionato la Grappa, trasformandola da Cenerentola a Regina dei distillati.