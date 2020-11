Guida ai Piaceri e ai Sapori di Udine

Alla scoperta della Friuli più autentico, partendo dal suo cuore, la città di Udine e dal territorio circostante, che saprà sorprendervi per la sua atmosfera discreta e tranquilla, con il suo intenso carico di sapori ed emozioni, i prodotti tipici, i tesori artistici e culturali. Un luogo ricchissimo di gusto, arte e cultura raccontato, nel dettaglio, dalla nuova Guida di Repubblica ai Sapori e ai Piaceri di Udine.

"Solo adesso in tempo di Covid si scopre il valore delle cose buone, genuine e autentiche - commenta il direttore delle Guide Giuseppe Cerasa nell’introduzione al volume - Il valore dell’Italia vera che sta lì da sempre, nonostante mutilazioni e violenze, ad aspettare che qualcuno se ne accorga e riscopra il significato profondo della terra, dell’artigianato, il gusto del silenzio e della bellezza nascosta nei borghi, sulle rive di un fiume e di un lago, nelle piazze e nei vicoli dove le pietre ricordano la storia che ha reso unica questa Italia che non finisce mai di sorprendere. Andando a curiosare tra le tavole semplici e senza stelle di tanti ristoranti e trattorie che conservano le memorie gastronomiche di un popolo e le trasformano in cultura, tra tanti produttori che fanno nella cura del vino e nella selezione e difesa di vitigni antichi un tratto caratteristico della propria identità. Tra tanti artigiani delle meraviglie".



Il cuore della guida si dipana tra le decine di itinerari in città - dal castello alle antiche Rogge, dai borghi storici alla suggestiva Loggia del Lionello, sulle tracce del Tiepolo e di tanti udinesi illustri, dell’arte moderna e contemporanea e della storia dell’Udinese - per poi “sconfinare” alla scoperta delle meraviglie del territorio - dall’antica Aquileia alla città stellata di Palmanova, dal Monte Lussari a Sappada – e delle passeggiate in natura nella foresta millenaria di Tarvisio, sul monte Zoncolan o sulle Prealpi Giulie, tra i laghi di Fusine e Cavazzo o sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro, per fare solo alcuni esempi."Noi questa dimensione l’abbiamo scoperta e la raccontiamo da anni con le nostre guide che vanno alla ricerca del gusto e dei sapori nascosti tra le pieghe delle bellezze italiche - continua il direttore Cerasa - Questa volta tocca ad Udine narrarci e svelarci i sui segreti attraverso i ricordi e le testimonianze di personaggi di eccezione che noi affidiamo alle pagine di questo volume".



La guida si apre, infatti, con le parole dei personaggi che raccontano la loro Udine del cuore. Ecco allora le parole del campione brasiliano Zico, del pilota Edi Orioli, del telecronista Bruno Pizzul, della campionessa olimpica Manuela Di Centa. O ancora quelle dello chef bistellato Emanuele Scarello, dello storico tennista Corrado Barazzutti, dell’imprenditrice Magda Pozzo, del fumettista Emanuele Rosso.

Volti di spicco che condividono l’amore per Udine e ne svelano gli angoli più autentici. E accanto a loro le voci degli artigiani storici della città che custodiscono mestieri e produzioni antiche come le “scarpets” friulane o le bambole di “scus” in un percorso simbolico che li trasforma in veri e propri testimonial del territorio.

Un vero e proprio viaggio tra i piaceri e i sapori locali che si completa con le sezioni dedicate ai prodotti tipici, a feste e festival, ai vitigni autoctoni e con centinaia di consigli sui migliori luoghi dove mangiare, comprare e dormire tra ristoranti, street food, botteghe del gusto, hotel, dimore di charme e b&b per una vacanza indimenticabile in un territorio ricco di fascino e di autentiche tradizioni enogastronomiche.



La guida sarà in edicola da giovedì 26 novembre e poi disponibile in libreria e online su Amazon, Ibs e sullo store digitale di Repubblica (https://inedicola.gedi.it/prodotto/le-guide-di-repubblica).