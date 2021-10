Gustâ Al Lepre entra nel Comitato Difesa Osterie Friulane

Il Comitato Difesa Osterie Friulane da oggi conta un nuovo membro. Nel tardo pomeriggio, infatti, durante un breve incontro, è stato ufficializzato l’ingresso del “Gustâ Al Lepre”: storico locale di via Poscolle, dopo alcuni anni di chiusura, ha ritrovato nuova vita grazie ai fratelli Elena e Roberto Montina e Massimo Quintavalle che hanno scelto di aderire nuovamente all’Associazione come fatto per lungo tempo dalla precedente gestione.

A dare il benvenuto ai nuovi soci c’erano il presidente del Comitato Difesa Osterie Friulane, Enzo Mancini; il presidente di Confesercenti Udine, Marco Zoratti; e l’assessore Assessore alle Attività produttive, Turismo e Grandi eventi, Maurizio Franz. Presente anche il signor Renato Tavano, che ha gestito il locale fino alla chiusura nei primi anni 2000 e che ha simbolicamente consegnato la targa del Comitato Difesa Osterie Friulane ai nuovi titolari.

"Sono molto orgoglioso che un’osteria storica e prestigiosa come Al Lepre abbia deciso di rientrare nel Comitato", ha fatto sapere Mancini. "È senz’altro uno degli obiettivi che mi ero posto quando sono diventato presidente. Ringrazio Elena, Roberto e Massimo per aver deciso di aderire nuovamente all’Associazione, sicuro che la nostra collaborazione sarà proficua. Dopo una lunga fase a intermittenza a causa della pandemia siamo ripartiti a pieno regime solamente con Friuli Doc. Ora l’auspicio è di continuare così e quindi di poter accogliere nuovi associati".

"È un vero piacere entrare a far parte del Comitato Difesa Osterie Friulane", hanno fatto sapere i titolari del Gustâ Al Lepre. "Abbiamo già avuto modo di collaborare con l’Associazione da “esterni” e i risultati sono stati buoni. Ora, siamo certi che l’adesione al Comitato potrà portare a una collaborazione sempre più fruttuosa".

"È una grande soddisfazione vedere che il Comitato Difesa Osterie Friulane, di cui siamo partner da alcuni anni, conta nuove adesioni – ha sottolineato Zoratti -. Faccio un plauso al lavoro del presidente Mancini, che è sempre in prima linea per gli associati. La nostra collaborazione è da subito stata positiva, come mostra il crescente interesse registrato verso le iniziative comuni come Friuli Doc in Osteria, Carnevale in Osteria e San Martino in Osteria, a cui stiamo lavorando in queste settimane".

"L’adesione dello storico locale “Gustâ Al Lepre” al Comitato Difesa Osterie Friulane dimostra non solo la grande capacità attrattiva che questa importante realtà associativa continua ad avere anche nei confronti delle nuove aperture, ma anche che la tradizione può e deve integrarsi con un’offerta che sia in grado di rivolgersi ai più giovani. Un grazie – ha precisato l’assessore Franz - va a Elena e Roberto Montina e Massimo Quintavalle per avere voluto cogliere questa opportunità e agli amici Mancini e Zoratti per quello che stanno facendo a tutela dello straordinario patrimonio culturale rappresentato dalle osterie friulane".