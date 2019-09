Gusti di Frontiera, assaggi di Fvg in piazza Sant’Antonio

Il gusto e le eccellenze del Friuli Venezia Giulia si danno appuntamento in piazza Sant’Antonio, nel cuore di Gorizia. Sapori, profumi, ma anche tradizioni e storia che s’incontrano per raccontare un territorio, il Friuli Venezia Giulia. Gusti di Frontiera, la più grande rassegna enogastronomica del Nordest, da giovedì 26 settembre a domenica 29 a Gorizia, è pronta a inaugurare l’edizione 2019 e anche PromoTurismoFvg sarà presente per offrire un assaggio delle tipicità locali.

L’enoteca regionale gestita da Ais – Associazione italiana sommelier Fvg, nello stand di PromoTurismoFvg, proporrà in degustazione i vini del territorio, in abbinamento al Prosciutto di San Daniele e al formaggio Montasio, assieme ad altre specialità agroalimentari regionali. Una terra, il Friuli Venezia Giulia, tutta da gustare, ma anche da scoprire nelle sue bellezze storiche, naturalistiche e nelle esperienze che regalano opportunità ai turisti e ai cittadini. Per questo motivo, per tutta la durata della manifestazione, l’infopoint offrirà supporto a chi vuole conoscere e scoprire la regione nelle sue peculiarità ed eccellenze, dai monti al mare attraversando colli e pianura.

PromoTurismoFvg ha anche collaborato con il Comune di Gorizia nell’organizzazione delle attività del Salotto del Gusto, che si concentreranno su prodotto agroalimentare e vitivinicolo come fondamento dell’identità e dell’attrattività dell’economia locale. Nello spazio - finestra culturale della kermesse - si alterneranno dibattiti, incontri e laboratori con momenti di “live cooking” per passare dalla teoria alla pratica in tempo reale, e non mancherà nemmeno il racconto delle espressioni culturali e agroalimentari del FVG attraverso volti noti del mondo della cucina e dell’enogastronomia.

Nel corso della quattro giorni saranno anche realizzate le riprese per il video da 60 secondi che verrà utilizzato per promuovere la città di Gorizia proprio attraverso la kermesse enogastronomica, uno degli eventi più attesi da affezionati e visitatori che arrivano dall’intera regione e da oltre confine.