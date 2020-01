I campioni friulani di Alpe Adria

“Alpe Adria non solo è bella da vedere ma è anche buona da mangiare”, con queste parole il fondatore ed editore della guida Best Gourmet, Maurizio Potocnik, ha presentato a Udine la 24esima edizione. In essa sono recensiti 400 ristoranti, cento vini, 50 prodotti agroalimentari artigianali e venti hotel. E in questo mosaico di cultura a tavola brillano diverse tessere friulane. Il miglior ristorante del 2020, infatti, è Ilija del golf club di Tarvisio, lo chef dell’anno è Stefano Basello del ristorante Là di Moret di Udine, il miglior ristorante di montagna è la baita Mondschein di Sappada e il titolo d miglior dolce è stato assegnato alla gubana artigianale abbinata all’elisir San Zuan a base di noce della giovane azienda L’antica ricetta di Cormons. Infine, il miglior vino bianco è il Sauvignon Ronco delle Mele 2018 dell’azienda Venica & Venica di Dolegna del Collio, che proprio quest’anno festeggia i novant’anni di attività.

La guida, così, conferma la propria originalità: quella cioè di tracciare una mappa del buon mangiare attraverso una regione unica, quale l’Alpe Adria, in cui in soli pochi chilometri si può apprezzare una estrema varietà di ingredienti, tradizioni e ricette.