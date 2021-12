I Feudi di Romans alla Fashion Week di Cortina

I Feudi di Romans incontrano i formaggi delle Dolomiti in una speciale serata degustazione in programma sabato 11 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30, nell’esclusiva cornice dell’Hotel Bellevue Suites & SPA di Cortina d'Ampezzo.

“Pane, Formaggio & Vino” è il titolo dell’evento che offre al pubblico della Cortina Fashion Week - la settimana dedicata agli amanti della montagna, della moda e della ristorazione di eccellenza - la possibilità di assaggiare le etichette più rappresentative della cantina isontina: Sontium (un blend di Pinot Bianco, Friulano, Malvasia e Traminer Aromatico), Friulano, Refosco Dal Peduncolo Rosso e Piccolo Re (Verduzzo passito).

I vini, tutti da varietà autoctone, saranno abbinati a formaggi sia di latte vaccino che caprino di alcuni selezionati caseifici di montagna, a confetture e verdure in agrodolce e alle sfiziose creazioni dello chef dell’Hotel Bellevue, Maurizio Aluotto: pane, cracker e grissini fatti a mano con le pregiate farine venete di Molino Bertolo. A chiudere in bellezza piccoli assaggi di “Tagliatelle al pane di segale con speck e ricotta affumicata su crema di cappuccio viola”.

Mineralità, eleganza e sapidità sono i tratti distintivi dei vini della famiglia Lorenzon e del brand I Feudi di Romans, la linea più prestigiosa della cantina che ha sede a San Canzian d’Isonzo, in provincia di Gorizia, nel cuore della Doc Friuli Isonzo. L’azienda, a conduzione familiare, è stata fondata nel 1974 ed è gestita da Enzo Lorenzon, insieme ai figli Davide, Winemaker, e Nicola, Sales and Marketing Director.

La cantina distribuisce ogni anno oltre 500 mila bottiglie in Italia e nei più importanti Paesi esteri. La tenuta si trova alla stessa latitudine del sud della Borgogna, di Cognac e dell’Oregon in un Friuli di confine segnato dalla presenza del fiume Isonzo in grado di regalare quell’abbondante e fertile argilla erosa dalle terre del Collio e poi donata alle vigne. Le viti protette dall’aspro altopiano del Carso, accarezzate dalle brezze dell’Adriatico, baciate dal sole e solleticate dalla bora fredda e secca dei Balcani crescono forti e sane secondo i principi della vitivinicoltura sostenibile.

L'Hotel Bellevue nasce nel 1894 con l’idea di ospitare una clientela raffinata e amante della montagna. Il piacere dell’ospitalità è un valore che accomuna tutti i collaboratori dell’hotel e le persone che soggiornano al Bellevue si sentono come a casa: tutto è curato nei minimi dettagli per garantire il massimo benessere e relax, dalla cucina del Ristorante Stella Polare al comfort delle spaziose suite. Al Bellevue hanno soggiornato molti personaggi famosi, da Ernest Hemingway a Frank Sinatra, da Rita Levi Montalcini a Margherita Hack solo per citarne alcuni.

Le aziende che partecipano all’evento “Pane, Formaggio & Vino” sono: I Feudi di Romans, Giorgi, Colesel e De Stefani per i vini, Tessaro, Sanwido, Latteria di Tisoi, Cooperativa Agordino Latteria di Vallata e Caseificio Sociale Primiero per i formaggi e le confetture.